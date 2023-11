Tradate si illumina per dire “No” alla violenza sulle donne

Come tutti gli anni, l’associazione Donna Oggi, con il sostegno dall’amministrazione comunale di Tradate, ha realizzato una campagna di sensibilizzazione volta a contrastare la violenza di cui troppo spesso le donne sono vittime. Giornate ricche di iniziative, eventi e installazioni che hanno caratterizzato e colorato questo mese di novembre.

Dapprima le installazioni. Il vestito in lana rosso realizzato a mano dalle volontarie ed esposto in vetrina all’interno di Villa Truffini, le due panchine rosse allestite a tema, una in piazza Mazzini a Tradate e l’altra nei giardini del rione “Le Ceppine” e le tante paia di scarpe rosse che l’Associazione ha distribuito ai numerosi negozi della città che da anni aderiscono alla campagna di sensibilizzazione esponendole nelle loro vetrine.

Le iniziative sono iniziate il 17 novembre con lo spettacolo teatrale “Universi Femminili” magistralmente interpretato dalla compagnia teatrale “Non solo Teatro”. Altri due appuntamenti molto commoventi e coinvolgenti si sono svolti venerdì 24 novembre e in particolare sabato 25 novembre nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Venerdì 24, studenti e studentesse dell’istituto ITE E. Montale di Tradate si sono entusiasticamente prestati per dare vita al flash mob “Ombrellini Rossi” presso il centro commerciale “Le Fornaci” in collaborazione con il Centradate Retail Park che ha caldamente sostenuto l’iniziativa. Una performance molto significativa che ha scosso i presenti proprio per il forte messaggio di “pacifico dialogo e reciproca comprensione come miglior veicolo per l’umanità e l’unità fra i sessi” che i ragazzi, con gli organizzatori e il corpo insegnanti hanno voluto lanciare. Significativa la presenza e la forza dei giovani studenti che hanno ripetuto a gran voce il loro “Basta! Nessun’altra, mai più!”, la stessa scritta che portavano sulle loro camicie azzurre, in sintonia con le camicie azzurre installate sulle due panchine rosse.

Molto attesa anche la “Camminata Luminosa” del 25 novembre. Oltre un centinaio di persone arrivate anche dai paesi limitrofi, hanno percorso le vie del centro cittadino e dato vita a un vivace corteo, illuminandolo con le torce dei telefonini, rendendolo vivo con suoni e canti, in una calorosa e significativa partecipazione e tanta voglia di esserci, tutti insieme, a testimoniare la vicinanza e la condivisione del messaggio di questa importante giornata mondiale.

Lungo il percorso anche i negozianti affacciandosi al loro negozio si sono uniti per condividere questa coinvolgente camminata culminata, all’arrivo in Piazza Mazzini e dopo un silenzioso momento commemorativo all’ascolto di una toccante esibizione di

violino dal vivo da parte di una violinista del Liceo Bellini di Tradate, nell’accensione di rosso della facciata del Municipio.

All’indomani di tanta partecipazione e solidarietà, Donna Oggi vuole inviare un caloroso grazie a tutte le volontarie e i volontari che hanno partecipato e contribuito alla buona riuscita della campagna, alle Associazioni e agli Esercenti che l’hanno sostenuta e particolarmente all’Amministrazione Comunale per la sempre presente disponibilità.