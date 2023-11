Tre neodiplomati con lode, l’istituto “Geymonat” al top tra le scuole di Tradate

Fra le scuole superiori della città brilla l’Istituto “Ludovico Geymonat”, l’unico a vantare tre neodiplomati con 100 e lode: Simone Carrassi (classe V C dell’Itis, indirizzo Automazione), Simone Colombo (V SA del liceo delle Scienze applicate) e Mattia Filippi (V E dell’Itis, indirizzo Telecomunicazioni) si sono più che meritati la borsa di studio assegnata loro dal Lions club Tradate Seprio.

Durante la cerimonia alla biblioteca civica Frera, gli alunni sono stati insigniti del premio “Mattia Macchi”, messo in palio dall’associazione filantropica e giunto quest’anno all’edizione numero 45. A ricevere il significativo riconoscimento, nel corso di una mattinata che ha visto come ospite l’attore e comico Germano Lanzoni, sono stati i tre migliori diplomati di ogni scuola superiore tradatese: soltanto il “Geymonat” è tuttavia riuscito a schierare una terna che rappresenta davvero l’eccellenza.

I borsisti dell’Itis e del liceo delle Scienze applicate, infatti, oltre a raggiungere il voto più alto in tutte le prove dell’esame di Stato, hanno anche accumulato il massimo dei crediti scolastici, corrispondente a una media superiore al nove nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni: requisito che ha permesso alle commissioni di attribuire loro la lode.

Gli studenti modello usciti dall’istituto di via Gramsci frequentano ora corsi di laurea a carattere scientifico: Carrassi ingegneria aerospaziale, Colombo fisica teorica e Filippi informatica. Ai tre universitari non mancano certo solide basi culturali, costruite grazie al loro costante impegno e alla formazione ricevuta dal “Geymonat”, scuola che Simone Carrassi ha voluto ringraziare a nome di tutti e tre i premiati.