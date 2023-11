Una domenica con gli scacchi a Oggiona con Santo Stefano

La passione per gli scacchi è forte a Oggiona con Santo Stefano dove domenica 3 dicembre si disputerà un torneo aperto a tutti, organizzato dalla Asd “Amici degli Scacchi Danilo Deon” in collaborazione con la sezione comunale dell’Avis.

Sono previsti 6 turni di gioco con tempo di riflessione di 10 minuti a giocatore. Le iscrizioni apriranno tra le ore 14 e le 14.45 e il costo di adesione è fissato in 5 euro. È però consigliata la prenotazione al numero 349 5725431 o alla e-mail amiciscacchidanilodeon@gmail.com: il numero massimo previsto è di 30 partecipanti.

Il torneo prenderà il via alle ore 15 nella sala “Movimento Terza Età” alle Cascine Villa Colombo di via S. Giovanni Bosco 1; in palio ci sono le coppe per i primi tre classificati sia della categoria open sia della under 14; tutti i concorrenti riceveranno una medaglia.

Foto d’apertura di Michal Jarmoluk da Pixabay