A Morosolo ogni bambino della primaria adotta un nonno della Rsa per Natale

Come gli scorsi anni, traendo spunto dall’iniziativa “Nipoti di Babbo Natale“, gli alunni della primaria Manzoni di Morosolo (IC Campo dei Fiori) diventano Aiutanti di Babbo Natale in un progetto di “vicinanza affettiva” e attenzione per i nonni ospiti della Casa di riposo Cardinal Colombo a Morosolo.

Quest’anno il progetto prevede la realizzazione di un lavoretto o di un biglietto di auguri per un nonno o una nonna, da parte di un bambino.

Ogni bambino sarà per quel nonno, quel nipote di Babbo Natale pronto a rallegrare il suo Natale, ma soprattutto, ad entrare in relazione con lui, offrendo parole gentili, calore e affetto.

In questi giorni ogni bambino sceglie un nonno con la supervisione della coordinatrice del plesso «in modo che tutti gli anziani siano accontentati – spiega – Anzi, visto che i nonni sono meno degli alunni, qualcuno sarà doppiamente contento!»

I bambini daranno poi spazio alla loro fantasia per trasformare la creatività in amore per il nonno o la nonna che hanno scelto di adottare.

E negli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze per le Feste le insegnanti organizzeranno un breve momento di scambio tra nonni e piccoli nipoti di Babbo Natale, in accordo con tempi e modalità ritenute opportune dalla Rsa.