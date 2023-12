Autostrada A8, le chiusure notturne della settimana dell’11 dicembre

A partire dalla sera di lunedì 11 dicembre, ci saranno alcune chiusure notturne sulla A8 Milano-Varese per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

Ecco i dettagli:

Lunedì 11 dicembre: lo svincolo di Castellanza sarà chiuso dalle 21 alle 5 del giorno successivo, sia in entrata verso Varese che in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano.

Martedì 12 dicembre: lo svincolo di Gallarate sarà chiuso dalle 21 alle 5 del giorno successivo, sia in entrata verso Varese/D08 Diramazione Gallarate-Gattico che in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio o Cavaria per l’entrata verso Varese, Besnate per l’entrata verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, e Busto Arsizio per l’uscita per chi proviene da Milano.

Mercoledì 13 dicembre: lo svincolo di Origgio ovest sarà chiuso dalle 21 alle 5 del giorno successivo, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.

Giovedì 14 dicembre: lo svincolo di Legnano sarà chiuso dalle 21 alle 5 del giorno successivo, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.