Basili&co è la cucina ligure nel cuore di Varese, anche a Natale

Fresco, originale e sempre di grande qualità, il Natale con Basili&co è un trionfo di sapori e profumi da regalare.

Ogni dono è unico, grazie alle speciali Box in confezione regalo da personalizzare, scegliendo tra i prodotti tipici e i gadget messi a disposizione da Basili&co, la Risto-focacceria ligure nel cuore di Varese che lo scorso le 3 dicembre ha compiuto 5 anni.

Galleria fotografica Natale 2023 con Basili&co 4 di 4

I PRIMI 5 ANNI DI BASILI&CO

Basili&co è nato nel 2018 dall’amore di Anna e Federico per la cucina di Genova e dintorni che ha accompagnato la loro storia, personale e professionale. Una passione che ha conquistato i varesini spingendo i titolari a dare sempre maggiore spazio alle loro specialità.

Dapprima è stato il cortile, trasformato con eleganza in un locale all’aperto, accogliente in ogni stagione, poi Basili&co ha aperto una sala in più, sul lato opposto di via Del Cairo diventata nel frattempo pedonale.

E infine, l’anno scorso è nato Basili&co 2, in via Veneto 5.

LE PROPOSTE DI BASILI&CO PER NATALE

Anche per questo Natale Basili&co è nei cuori della gente, confezionando su richiesta Box di Natale originali, sempre diverse in base al budget, ai gusti e alle esigenze dei clienti.

Anna e Federico propongono una lista di prodotti liguri, dolci e salati, tra cui scegliere per personalizzare il proprio dono di Natale. Una Box di Basili&co è un regalo ricco dei profumi e dei sapori ricercati della focacceria genovese nel centro di Varese.

Le Box possono essere completate anche dal merchandising di Basili&co come t-shirt, felpe, shopper e grembiuli in denim riciclato.

TUTTE LE INFORMAZIONI SU BASILI&CO

Basili&co è in via Del Cairo 12 e in via Veneto 5, a Varese.

Il numero di telefono è 375 504 7670

L’email è: basilicovarese@gmail.com

Sito internet www.basilicovarese.com

Profili social Facebook e Instagram