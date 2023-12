Concerto di Natale con il conservatorio Puccini di Gallarate

Giovedì 21 dicembre, alle 18.30, il conservatorio Puccini di Gallarate offre alla città, a ingresso libero e gratuito. Si terrà al Teatro del Popolo di via Palestro, la seconda sede del conservatorio, oggi usata anche per gli eventi pubblici.

Il programma comprende brani di Rota, Ortolani, Piazzolla, Machado, Mozart e brani tradizionali e legati al Natale. Protagonisti: gli allievi del conservatorio con duo, trio e quintetti, nonché il Coro del conservatorio con i soliti Li Miao e Cristiana Faricelli.

L’appuntamento natalizio si aggiunge alla stagione concertistica per l’anno 2024 che omaggerà Giacomo Puccini e Gabriel Fauré, i due celebri musicisti di cui nel 2024 ricorre il centenario della scomparsa.

La stagione sarà presentata a gennaio dal Puccini, l’ex istituto musicale divenuto ora conservatorio al termine di un lungo processo di statizzazione (è uno dei cinque conservatori italiani in città non capoluogo di Provincia, insieme con ribera, Monopoli, Adria e Castelfranco Veneto).

Il Puccini ha ricevuto il 19 dicembre anche i “Due galli”, la benemerenza cittadina di Gallarate.