Gran Galà di Capodanno all’Unahotels di Varese

Appuntamento in via Francesco Albani 73 per il 31 dicembre 2023

presenta

GRAN GALÀ DI CAPODANNO

Per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo con stile e eleganza, immergiti in un’esperienza straordinaria al Gran Galà di Capodanno dove il lusso e i sapori si fonderanno per creare una serata da ricordare.

Per questa occasione speciale, gli organizzatori di Eventi Privati hanno pensato ad un pacchetto completo che include pernottamento, colazione, un cenone animato e una festa che si protrae fino al mattino con DJ set esclusivi.

L’Uhahotels di via Francesco Albani 73, a Varese, sarà il palcoscenico dove festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Pacchetto di pernottamento in eleganti stanze quattro stelle ****

Inizia la tua esperienza con un’accoglienza di classe, usufruendo del pacchetto di pernottamento in stanze elegantemente arredate. L’hotel, con la sua atmosfera lussuosa, offre il rifugio perfetto per rilassarti e prepararti per una notte di festa.

Dinner show tardato Eventi Privati

Il Gran Gala si apre con un dinner show che promette di deliziare i tuoi sensi. Dalle portate principali ai dolci, ogni boccone è un’esperienza culinaria indimenticabile.

SCARICA IL MENU

Festa fino al mattino

Dopo il cenone, la festa prende il via con un’atmosfera elettrizzante. I DJ set esclusivi ti faranno ballare fino alle prime luci dell’alba, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente. La pista da ballo sarà il cuore pulsante della notte, circondata da luci scintillanti e dalla felicità di chi festeggia l’inizio di un nuovo anno.

Colazione inclusa per iniziare bene il nuovo anno

Dopo una notte di festa, concediti una colazione rigenerante per iniziare il nuovo anno con il piede giusto. L’hotel offre un ricco buffet con prelibatezze dolci e salate, garantendo un inizio di giornata all’insegna del comfort e del benessere.

Scegli la formula che preferisci:

– pacchetto gold: cenone + serata

– pacchetto platinum: pernottamento + colazione buffet + cenone + serata + late check out

– pacchetto silver: serata dalle ore 23

Per info e prenotazioni sono attivi i numeri 3460019105, 3355884514, 3496037606 e l’indirizzo mail capodannoinhotel2024@gmail.com.