In biblioteca a Cardano la storia del Pan de Toni

Sabato 16 dicembre 2023 alla biblioteca civica “Gianni Rodari” di Cardano al Campo, la compagnia Ecateatro presenta una lettura teatralizzata de “Il Panettone” di Anthony “Tomie” De Paola.

È un racconto ispirato ad una delle tante versioni sulla nascita del dolce tipico di Milano: “Toni sogna di diventare il panettiere più famoso d’Italia. Nel suo forno di provincia sforna pane in quantità, un pane semplice e buono che piace a tutti gli abitanti del paese. Un giorno in città arriva Federico, gentiluomo milanese, che si innamora di Serafina, figliola di Toni. Con l’aiuto delle tre zie Clorinda, Clotilde e Caterina riuscirà a chiedere la sua mano. Oltre a questo, si propone di aiutare il fornaio Toni a realizzare il suo sogno di aprire la panettiera più famosa d’Italia. Lo porta così a Milano e lì darà vita al Pan de Toni, una pasta ricca e leggera, piena di uvetta e canditi che prese il nome di panettone. Fu un grande successo e da quel giorno il Panettone divenne famoso in tutto il mondo.”

Lo spettacolo è a ingresso libero e gratuito.

A seguire ci sarà il laboratorio creativo “Crea il tuo Pan de Toni”, questo con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni bisogna scivere a ass.ecateatro@gmail.com o chiamare il numero 0331 266238.

Per i prossimi appuntamenti di Ecateatro si può visitare il sito.