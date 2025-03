“Assedia” la casa della ex moglie a Cardano e reagisce ai carabinieri, arrestato

A Cardano al Campo i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un cittadino straniero, il quale voleva a tutti i costi entrare in casa della sua ex coniuge con intenti minacciosi.

La donna ha subito chiamato il numero unico di emergenza: il rapido intervento dei militari ha impedito all’uomo – ubriaco – di portare al termine il suo intento.

L’uomo ha anche ferito uno dei carabinieri: dopo esser stato bloccato, è stato arrestato per resistenza, lesioni aggravate ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Sottoposto il giorno dopo al giudizio direttissimo al Tribunale di Busto Arsizio, l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa dell’udienza dibattimentale che si celebrerà nel maggio prossimo.

La settimana appena trascorsa ha visto i Carabinieri della Compagnia di Gallarate impegnati su molteplici fronti per garantire prevenzione e sicurezza.

Nel corso dei consueti servizi di pattugliamento, orientati anche ad intensificare il controllo delle aree più sensibili, dei luoghi di aggregazione dei giovani nonché delle principali arterie stradali del territorio, in totale sono state arrestate tre persone (tra cui l’uomo a Cardano), una è stata denunciata a piede libero. Altre tre persone sono state segnalate come assuntori di stupefacenti.