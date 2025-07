Dopo aver girato il mondo Giuseppe Bosetti riparte dalla Volley Network di Cardano al Campo

Una leggenda della pallavolo italiana ha scelto una squadra di provincia. Giuseppe Bosetti, uno dei tecnici più importanti della storia del volley nazionale, sarà il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile della Volley Network di Cardano al Campo (VA). Una notizia che ha lasciato a bocca aperta l’intero staff del club varesotto e che rappresenta un vero salto di qualità per tutta la pallavolo locale.

Un colpo da maestro… per un Maestro dei Maestri

«Quando ho capito che ingaggiare Giuseppe Bosetti, il Guru, il Maestro dei Maestri stava diventando realtà… non ho dormito per due notti di fila!» – racconta con entusiasmo Andrea Alemanno, direttore sportivo della Volley Network –. Tutto è nato quasi per caso, da un pourparler con un amico del settore, che mi ha accennato a un possibile rientro in patria del “Gotha” dopo una lunga esperienza all’estero. Da lì è partito un corteggiamento sfrontato che ha portato Bosetti nel nostro Palawojtyla».

Dopo averlo ospitato per un corso di alta formazione, Alemanno ha capito che c’era margine per provare il colpaccio. «Abbiamo coinvolto il presidente Cristian Bellorini e da lì è partita la trattativa vera e propria. Ebbene sì, per la stagione 2025/26 sarà proprio Giuseppe Bosetti a guidare il nostro staff tecnico».

Un nome che ha fatto la storia del volley

Allenatore di lungo corso e figura centrale nella crescita della pallavolo femminile italiana, Bosetti ha guidato club di vertice e la Nazionale azzurra. La sua famiglia è un punto di riferimento per questo sport: la moglie Daniela è stata pallavolista, così come le figlie Lucia e Caterina, entrambe atlete di livello internazionale con un solido percorso in Nazionale. Dopo esperienze anche all’estero, Bosetti ha scelto di rimettersi in gioco in un contesto giovane e territoriale, per contribuire alla formazione e alla crescita dei talenti locali.

Una squadra, una comunità

La dirigenza della Volley Network sottolinea anche l’importanza del supporto delle istituzioni: «Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia tra coach, dirigenti, l’assessore allo sport Mazzucchelli, il sindaco Aspesi e ovviamente il nostro Presidentissimo Cristian Bellorini – continua Alemanno –. Abbiamo una struttura sportiva favolosa, e con Bosetti al timone vogliamo fare un ulteriore salto di qualità».

Un sogno che si è concretizzato grazie all’unione delle forze e a una visione chiara: fare di Cardano al Campo un polo di riferimento per la pallavolo giovanile, partendo da basi solide e da una guida d’eccellenza.