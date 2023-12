Investito a Gallarate il 2 dicembre, muore in ospedale

È morto, cinque giorni dopo esser stato travolto da un veicolo a Gallarate, Alessandro Rosselli, imprenditore gallaratese, 86 enne.

L’incidente era avvenuto il 2 dicembre in via Ronchetti, la strada in ingresso al centro città venendo da Varese.

L’uomo abitava proprio in via Ronchetti, vicino a piazza Risorgimento, ed era stato investito da un’auto. Sulle prime le sue condizioni non sembravano gravissime, ma il decorso in ospedale a Legnano è stato complicato.

Sulla base dei dati rilevati dai carabinieri (foto d’archivio) la persona alla guida del veicolo è indagata per omicidio stradale e la Procura di Busto Arsizio ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Per questa ragione i funerali di Rosselli – imprenditore nel settore tessile dagli anni Sessanta, con una propria azienda a Cardano dal 1992 – non sono stati ancora fissati.

La strada dove è stato travolto l’uomo, via Ronchetti, è stata in passato teatro di incidenti anche drammatici per i pedoni, non a caso è stata una delle prime in cui furono posate le catenelle per impedire l’attraversamento se non in corrispondenza dei due passaggi pedonali individuati nel primo tratto (tra la piazza e il ponte della ferrovia). Anche nell’estate scorsa una donna era stata travolta in zona, mentre diversi episodi sono stati registrati al passaggio pedonale in ingresso in piazza Risorgimento.