La Varesina fa suo il derby: Legnano battuto 3-0

Secondo 3-0 settimanale per la Varesina, che dopo quello in Coppa Italia contro la Pro Palazzolo, bissa il risultato nell’atteso derby con il Legnano. Gli ospiti dopo un buon primo tempo con un rigore sbagliato e le buone occasioni all’inizio della ripresa escono sconfitti e rimangono a 17 punti. La Varesina accorcia sul Caldiero, che ha pareggiato contro la Castellanzese.

CALCIO D’INIZIO

I padroni di casa schierano un 4-2-3-1, con Basti tra i pali, i due difensori centrali sono il nuovo arrivato Coghetto e Grieco. Sulle fasce ci sono Rodolfo Masera e Perin. Il tandem di centrocampo è composto da Guidetti e Gatti. Davanti Vitale, Orellana Cruz e Gasparri supportano Manicone.

Mister Zattarin risponde con un 4-3-3, con Mazzi in porta, protetto dal quartetto formato da Silvestre, Bagatini, Severgnini e capitan Lomolino. In cabina di regia c’è Marchetti, alla sua destra Nunez de Melo e dall’altra parte Malagò. Confermato il tridente offensivo formato da Rossi ed Esposito a supporto di Sangarè.

PRIMO TEMPO

Il calcio d’inizio è affidato alla Varesina. I padroni di casa iniziano bene cercando di mettere subito sotto pressione gli ospiti. La prima conclusione è di Orellana Cruz, ma un difensore respinge in calcio d’angolo. Il fantasista è protagonista di una successiva incursione dopo uno schema con Guidetti su calcio d’angolo. Il Legnano si fa vedere con un bel tiro di Rossi, ma Basti para. Ancora il Legnano con un’incursione dalla fascia destra di Nunes va al tiro, ma la palla finisce larga. Bella azione della Varesina con Gasparri che riceve in area da Manicone, ma non riesce a colpire bene il pallone e manda fuori. Successivamente è ancora Rossi a costringere il portiere di casa ad una parata. Al 32’ Vitale riceve in area e da pochi passi trafigge Mazzi per l’1-0 della Varesina. La reazione del Legnano tarda ad arrivare, con la Varesina che ha una buona occasione con Manicone che servito in area incrocia e trova i guantoni di Mazzi.

Verso il 45’ del primo tempo assegnato un rigore per il Legnano per un fallo di mano, parato da Basti. Il Legnano protesta perché l’arbitro ha interrotto subito il gioco senza aspettare il prosieguo dell’azione con i lilla che avevano insaccato il pallone.

SECONDO TEMPO

La seconda frazione si apre con una conclusione di Rossi respinta dal portiere rossoblù. La Varesina cerca il raddoppio con Gasparri che viene servito, ma è troppo defilato per impensierire Mazzi. Occasionissima per il Legnano con un colpo di Malagò che si stampa sul palo e Sangarè fallisce il tap-in. Successivamente è sempre il numero 9 lilla ad avere una buona occasione, un colpo di testa all’indietro di Grieco gli serve un pallone interessante, ma la passa al portiere.

Al 18’ Gasparri raddoppia dopo un palo colpito da Orellana Cruz, il pallone si ferma sui piedi del 7 che raddoppia. Polenghi sfiora il tris di testa, successivamente è Orellana che praticamente ha tra i piedi un rigore in movimento, ma il suo tiro è centrale e viene bloccato.

All’ultimo dei 5 minuti di recupero rigore per la Varesina per un fallo di mano trasformato da Orellana per il definitivo 3-0.

Mister Marco Spilli ha commentato così la vittoria: «Francesco Coghetto ha dovuto accelerare i tempi, dietro c’erano 2 ragazzi giovani che avevano giocato 2 partite consecutive, lui invece non è un debuttante in questa categoria e ha fatto una prestazione importante ed è uscito per crampi. Anche oggi abbiamo creato tanto, ma siamo stati fortunati sul loro rigore, perchè se l’arbitro avesse aspettato un secondo probabilmente avrebbe convalidato il gol. Forse il 3-0 è anche largo ma li abbiamo messi in grande difficoltà, soprattutto quando ci siamo messi a tre li abbiamo messi in difficoltà. Poi verso la fine, non avendo la possibilità di andarli pressare, abbiamo un po’ sofferto, con tante palle buttate in mezzo, ma con la difesa a 5 abbiamo retto bene».

IL TABELLINO

VARESINA LEGNANO 3-0 (1-0)

Marcatori: 32’ pt Vitale. 18’ st Gasparri, 45’+5 st Orellana Cruz (R).

Varesina (4-2-3-1) Basti; Rodolfo Masera (40’ st Bigoni), Coghetto (30’ st Onkony), Grieco, Perin (45’+3 st Reale); ,Gasparri, Guidetti, Gatti; Vitale (42’ Oboe), Orellana Cruz, Gasparri; Manicone (16’st Polenghi). A disposizione: Santulli, Carrino, Angelini, Buzzetti. All.:Spilli

Legnano (4-3-3): Mazzi; Silvestre, Bagatini, Severgnini, Lomolino (24’ st Serfani); Nunes de Melo (24’ st Perkovic), Marchetti (24’ st Staffa), Malagò; Rossi, Sangare (42’ st Mladenovic), Esposito (15’ st Belloisi). A disposizione: Luongo, Ruggeri, Todaj, De Maso. All.: Zattarin

Arbitro: Hamza El Amil di Nichelino (De Marzo e Palermo)

Corner: 5-2

Ammonizioni: Grieco e Basti (V), Marchetti, Nunes, Bagatini (L)

Recupero: 2’ + 5’

Note: Giornata soleggiata, campo in ottime condizioni

RISULTATI DELLA XVI GIORNATA: Brusaporto – Ponte San Pietro 1-2, Casatese – Desenzano 0-1, Castellanzese – Caldiero 2-2, Clivense – Piacenza 1-1, Caratese – Arconatese 0-1, Real Calepina – Crema 1-0, Tritium – Caravaggio 0-1, Varesina – Legnano 3-0, Villa Valle – Club Milano 2-0, Virtus CBG – Pro Palazzolo 1-2.

CLASSIFICA GIRONE B: Arconatese 35, Caldiero 31, Varesina 30, Piacenza, Pro Palazzolo e Brusaporto 27, Caravaggio 23, Villa Valle 22, Virtus CBG e Desenzano 21, Caratese 20, Casatese, Castellanzese, Clivense e Real Calepina 19, Club Milano e Legnano 17, Crema e Tritium 14, Ponte San Pietro 11