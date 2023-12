Ritorna la cena di Natale per i più poveri a Busto Arsizio: “Noi cuciniamo, voi donate”

Per permettere anche a chi è in difficoltà di festeggiare Natale torna l’iniziativa benefica a Busto Arsizio a cui chiunque può partecipare, donando cibi già pronti o da cucinare. Prima raccolta di cibo il 16 dicembre

La missione è sempre la stessa: permettere a chiunque di festeggiare il Natale. È questo quello che da 9 anni fanno i ragazzi del progetto “Diamoci una mano” organizzando una distribuzione di cibo alle persone più in difficoltà. E per farlo hanno bisogno dell’aiuto di tutti.

«Il nostro scopo è quello di dimostrare che esiste un mondo migliore rispetto a quello dove guerra e crisi internazionali sono oramai una costante -spiega Matteo Vago, uno degli organizzatori-. Vogliamo portare la serenità e la felicità tipiche del giorno di Natale a chi purtroppo vive sulla propria pelle momenti difficili, condividendo un pasto caldo e un sorriso con chi un pasto fatica a permetterselo». E se il giorno di Natale ci saranno decine di volontari ai fornelli per preparare i cibi ciò che potrà essere portato in tavola sarà possibile solo grazie alla solidarietà. «Anche quest’anno ci affidiamo ancora una volta al cuore delle persone che per anni ci hanno aiutato a portare calde scintille di pace e speranza in notti buie e fredde dove il cibo caldo, un thè caldo e qualche parola di conforto sono più forti di qualunque paura e dove si riesce a vedere la magia del dono nel suo senso più puro, ovvero un sorriso sul volto di chi lo riceve. Aiutateci, renderemo la notte del 25 dicembre una festa davvero per tutti».

Farlo è facile: chi vuole potrà portare qualcosa e condividere idealmente un posto a tavola con una persona (o una famiglia) in difficoltà e potrà donare in due occasioni. Il 16 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, ritireremo cibo a lunga conservazione (pasta, cibo in scatola, latte a lunga conservazione, olio, dolci…). Il 23 dicembre, sempre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ritireremo cibo a lunga conservazione e il cibo già cucinato che le persone ci vorranno donare (lo ritiriamo solo in questa giornata per garantire una giusta conservazione del cibo che ci arriverà). Entrambe le raccolte avverranno presso la chiesa dei santi Pietro e Paolo in via San Cirillo 6 a Busto Arsizio.

Il cibo che raccoglieremo seguirà due strade distinte: una parte (principalmente quella già cucinata), verrà scaldata, inserita in vaschette e verrà distribuita alle persone senza fissa dimora presso la stazione FS di Busto Arsizio; la parte restante (il cibo a lunga conservazione, ma anche alcuni piatti congelati) verrà messa in scatoloni e verrà donata alle famiglie in difficoltà che ci verranno indicate dalle associazioni caritatevoli della città. Anche questa volta ritiriamo anche assorbenti femminili (che sono un costo “obbligato” per le donne) e cibo per i bambini più piccoli, che condivideremo con associazioni che aiutano le giovani famiglie in difficoltà.

«Come purtroppo già l’anno scorso il ritiro è anche in memoria del nostro Amico Marco Finocchiaro che è venuto a mancare ma che siamo sicuri che da quel maledetto giorno di settembre ci dia da lassù lo stesso grande aiuto che ci ha sempre dato in ogni distribuzione». Se qualcuno vuole aggiungersi al nostro progetto, ha dei dubbi o necessita alcuni chiarimenti è possibile contattare il 3462281305.