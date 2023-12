Sociale, ristorni e opere pubbliche: approvato il bilancio previsionale a Malnate

Mercoledì 20 dicembre si è tenuto a Malnate il consiglio comunale, che tra i punti all’ordine del giorno aveva la presentazione e l’approvazione del bilancio previsionale 2024-2026. Il bilancio è stato approvato dall’assemblea, con grande soddisfazione della maggioranza che ha votato compatta l’approvazione mentre i tre voti dell’opposizione sono stati contrari.

«È un bell’obiettivo che abbiamo raggiunto – commenta l’assessore al bilancio Nadia Cannito -. L’iter è stato dettato dal decreto di luglio che aveva imposto diversi passaggi tecnici. Siamo riusciti a rimanere nei tempi grazie al grande lavoro degli uffici e del responsabile dell’area Filomena Cantatore. Ringrazio il Partito Democratico per avermi sostenuto. Come riconosciuto anche dall’incontro con i sindacati, siamo soddisfatti di andare a coprire la spesa sociale: per noi l’aiuto alle famiglie che hanno bisogno è per noi prioritario. Non abbiamo aumentato nessuna entrata tributaria, se non qualche adeguamento Istat. Quest’anno ci saranno anche le elezioni e quindi anche quelle sono state previste».

«Una parte importante per noi è sempre il ristorno dei frontalieri – prosegue l’assessore -, un’entrata importante e che la normativa attuale ci permette di utilizzare al 50% sulla spesa corrente, prima non era così. Sono stati circa 2,3 milioni per il 2023, sul 2024 abbiamo per ora messo qualcosa meno. Abbiamo coperto tutto il diritto allo studio, la quota per le scuole paritarie e coperto l’aumento di spesa per coprire le spese di bambini e ragazzi in comunità, così come per anziani e disabili in comunità che sono voci che dal 2019 sono aumentate in maniera esponenziale. Proseguirà anche il progetto Re-start per l’educativa di strada»

«Una voce importante del bilancio – sottolinea l’assessore Cannito – viene ricoperto per le opere pubbliche tra Pnrr e opere già presenti nel fondo pluriennale vincolato e nuove opere per un totale di 12 milioni circa di Euro, 6 dei quali già stanziati per il Polo Civico di via Marconi».

«L’approvazione del bilancio – spiega soddisfatta il sindaco Irene Bellifemine – è un obbiettivo che abbiamo raggiunto per la prima volta a Malnate e che è propedeutico ai lavori per il prossimo anno. Infatti i lavori in essere legati al Pnrr e agli investimenti attuali richiedono la possibilità di utilizzare i fondi senza vincoli e non utilizzando solo in dodicesimi i capitoli di bilancio, come è avvenuto in passato. Sono molto soddisfatta del risultato che siamo riusciti a raggiungere che è il frutto di un grande lavoro in sinergia con i referenti delle aree dell’amministrazione in particolare dell’ufficio finanze che ringrazio sinceramente. Direi che come obiettivo dell’ultimo anno di mandato è una bella conclusione che ci proietta al lavoro futuro».