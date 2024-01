Al via i primi interventi per riqualificare piazza Aldo Moro di Luino

Sono trascorsi molti anni e molte amministrazioni, ma finalmente Piazza Aldo Moro a Voldomino inferiore sarà sottoposta a un processo di riqualificazione. Un importante risultato per la frazione e i suoi abitanti, che hanno a lungo sollecitato interventi attraverso petizioni e segnalazioni alle amministrazioni che si sono succedute nel tempo.

In tutti questi anni, una convenzione non chiaramente definita aveva, fino alla decisione dell’attuale amministrazione Bianchi di acquisire l’area, reso impossibile l’intervento da parte del Comune. Ora, però, il processo di acquisizione si è concluso e, in accordo con i residenti – incontrati tramite l’amministratrice di condominio dal Comune – sarà possibile dare il via a un percorso di riqualificazione partendo dalla messa in sicurezza per poi, successivamente, dedicarsi a una progettazione di qualità: una fase iniziale che si estenderà per l’intero anno 2024, anticipando una completa rigenerazione prevista nel bilancio 2025.

I primi interventi si concentreranno sulla pavimentazione già esistente e le strade perimetrali dell’edificio e, successivamente, saranno predisposti interventi per la sistemazione dei marciapiedi, che saranno a carico del condominio in quanto di sua proprietà.

«Durante questo periodo, cercheremo di individuare l’intervento più adeguato per rispondere alle esigenze dei residenti e non solo. La piazza, con le sue diverse attività e realtà, tra cui la farmacia e l’Anffas Luino, deve tornare a essere un punto di riferimento per il quartiere e la città – spiega l’assessore all’Urbanistica Francesca Porfiri -. Il nostro impegno è un modo concreto per rispondere alle numerose sollecitazioni fatte nel corso degli anni dai cittadini al Comune per intervenire. Ringraziamo per la collaborazione anche l’amministratrice di condominio».