Gli appuntamenti di Auser Gallarate fino a marzo

Auser Insieme di Gallarate APS-ETS ha presentato il programma di attività del primo trimestre 2024 (Gennaio-Marzo). Come sempre, le iniziative sono le più svariate ed interessano sia il settore sociale che culturale, come potrete leggere sul programma in allegato. Per ulteriori informazioni potrete contattare: 3206283145 oppure auserinsiemegallarate@gmail.com

Il programma

FILO D’ARGENTO

Da lunedì a venerdì

9:00 – 12:00 / 15:00 – 17:30

telefono o sede

SPORTELLI (in sede)

– Sportello d’ascolto a cura di Marina Corrao Psicologa mercoledì15:00 – 17:00

-Sportello antiviolenza a cura di una volontaria “Auser Filo Rosa” lunedì 15:00 – 17:00

CREARE CULTURA – INCONTRI POMERIDIANI E SERALI

Incontri di Musica

“Sinfonie del destino: Beethoven, Čajkovskij e Mahler”

Maestro Virgilio Bernardoni musicologo

“Sinfonia n. 2 in Do minore – Gustav Mahler”

lunedì 22 gennaio ore 18:00

– Stili di vita

“Il riccio di mare sostenibile: oltre le spine c’è di più”. Ovvero in cucina non si butta nulla

in collaborazione con GasAuser

Prof. Michela Sugni, Università degli Studi di Milano mercoledì 14 febbraio ore 17:30

– “Dalla malattia alla persona: incontri sul tema di come comprendere l’esperienza esistenziale del disagio

psicologico attraverso l’opera e il pensiero di Fabrizio De Andrè”.

Dott. Gabriele Catania Psicologo e Psicoterapeuta – Presidente dell’Associazione “Amici della Mente OdV”, venerdì 9 febbraio “I disturbi alimentari, l’ansia e gli attacchi di panico” ore 18:00 e venerdì 15 marzo “Il disturbo ossessivo – compulsivo e la depressione” ore 18:00

– “L’immagine fotografica: breve guida alla lettura”

Salvatore Benvenga, Presidente del FOTOCLUB IL SESTANTE di Gallarate

mercoledì 17 gennaio ore 14:45 e mercoledì 24 gennaio ore 14:45

– Psicologia

“Oggi parliamo di…” con Monica Rubin, Psicologa

mercoledì 31 gennaio ore 15:00, mercoledì 14 febbraio ore 15:00, mercoledì 13 marzo ore 15:00

Incontro con l’autore

– Presentazione del libro “Il Rebus di Gallarate” di Stefano Bandera e Adelfo Forni

mercoledì 13 marzo ore 17:30

USCITE

– Visita a Volandia sabato 27 gennaio ore 09:30

-Visita al Museo della Collegiata a Castiglione Olona sabato 6 aprile ore 14:30

CORSI

Proseguono…

– Corso di Ginnastica Dolce con l’insegnante Tiziana Galbiati

lunedì dalle 09:00 alle 10:00 e giovedì dalle 09:30 alle 10:30

– Corso di Inglese con Barbara Ramponi insegnante

lunedì dalle 15:30 alle 17:00 e martedì dalle 11:00 alle 12:30

-Corso di Canto con insegnante Rocco de Bono

giovedì dalle 18:00 alle 19:30

Nuove proposte…

– Corso di avviamento alla conoscenza dei vini con il Prof. Galati (Istituto “G.Falcone” Gallarate)

lunedì4 marzo ore 21-22,30, lunedì11 marzo ore 21-22,30, lunedì18 marzo ore 21-22,30

EVENTI

-“Enzo Jannacci e Fabrizio De Andrè: le stesse periferie esistenziali”

Evento musicale di raccolta fondi per il Progetto “EsserCi-To Care” che si terrà domenica18 febbraio ore 16:00 al Teatro del Popolo, Gallarate

FARE AGGREGAZIONE

– Gruppo di ballo martedì dalle 18:30 alle 20:00 e giovedì dalle 20:30 alle 22:00

– Torneo di Burraco sabato 13 gennaio dalle 14:30, sabato 10 febbraio dalle 14:30 e sabato 9 marzo dalle 14:30

– Merenda e giochi giovedì 18 gennaio alle 15:00 giovedì, 15 febbraio alle 15:00, giovedì 14 marzo alle 15:00