“Incamminoperlapace”: due serate con l’associazione Sichem di Olgiate Olona

Giovedì 11 gennaio l’Associazione Sichem di Olgiate Olona ha ospitato il primo incontro di “Incamminoperlapace”, iniziativa promossa dall’associazione olgiatese in stretta collaborazione con Azione Cattolica Ambrosiana, Polis di Legnano e Bicipace.

L’appuntamento ha riscosso un successo di partecipazione che è andato ben oltre le più rosee aspettative con oltre sessanta partecipanti in rappresentanza delle 24 associazioni e gruppi che fino ad oggi hanno espresso la propria adesione.

Si tratta di un segno evidente che nel momento storico in cui viviamo non è più sufficiente essere “per la pace” ma è drammaticamente divenuto indispensabile essere “con la pace”. In altre parole, non ci si può più sottrarre ad un impegno concreto e in prima persona. Il percorso di Incamminoperlapace parte con due iniziative che si terranno venerdì 19 gennaio e domenica 21 gennaio “Vivere in un mondo di pace”:

Venerdì 19 gennaio – presso il Teatro di Via Dante Castellanza – ore 21

Dalla “Pacem in terris” a Papa Francesco: FEDE, GUERRA E PACE

….la Pace non è soltanto assenza di guerra, ma è un insieme di relazioni positive tra gli individui e tra le comunità…

Moderatrice: Lucia landoni Giornalista dei quotidiani la Repubblica e la Prealpina

Relatore: Prof. Guido Formigoni Professore, ordinario di storia contemporanea presso IULM Milano

21 gennaio – presso il Teatro di Via Dante Castellanza – ore 21

LA PACE IN TESTA

Giornata organizzata dall’Azione Cattolica Ragazzi ore 10 Santa Messa presso la Chiesa di san Domenico a Legnano.

A seguire PERCORSO DI PACE con partenza dal Giardino Bambine e Bambini vittime della Mafia e arrivo alla Corte del Ciliegio a Castellanza.

ore 12,30 Piantumazione di un Ulivo.

ore 14,30 Animazioni per ragazzi.

Per gli adulti un momento di approfondimento presso l’Istituto Maria.

Le porte sono aperte per tutti, senza alcuna distinzione di parte, per chi vorrà aderire o semplicemente saperne un po’ di più. Incamminoperlapace23@gmail.com