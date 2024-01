Incendio in un’abitazione a Luino, ferito un uomo

Un incendio si è sviluppato in un’abitazione nella frazione di Bonga, sopra Luino, alle 22:00 di domenica 31 dicembre ed un uomo di 72 anni è rimasto ferito. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Alla richiesta di soccorso, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Luino e Laveno Mombello con il supporto di due autopompe e due fuoristrada attrezzati con modulo antincendio. Le fiamme sono state domate e l’area circostante è stata messa in sicurezza.

L’edificio interessato dall’incendio ha subito seri danni. Un uomo è stato soccorso sul posto, e successivamente è stato trasportato in ospedale.

Un altro incendio è divampato invece intorno alle 2.40 a Varano Borghi, in via Morelli: anche in questo caso le cause sono da accertare. Una famiglia è stata evacuata e i vigili del fuoco di Varese alle 8 di questa mattina, lunedì 1° gennaio, sono ancora impegnati a domare le fiamme.