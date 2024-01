La pesca: il non-spot con il Giargiana con Shinratensei

E voi, siete tipi da the alla pesca o the al limone?

Sembra una scelta da niente, ma son cose fondamentali, di quelle che dividono anche una coppia rodata. Lo racconta ridendo un curioso non-spot, con Valerio Airò Rochelmeyer, stand up comedian e attore noto ai più come il giargiana del Milanese imbruttito, e Vittoria di Shinratensei.

Diciamo non-spot perché pur prendendo spunto da un prodotto reale, sarebbe stato creato gratuitamente e solo per passione da Francesco Maggioni, che per l’occasione ha messo a letto Valerio Airò e Shinratensei98, o meglio con Vittoria, la lei della coppia che da due anni ha sfondato su Onlyfans (ne avevamo parlato agli albori).

Il non-spot inizia a letto, ma – chiariamolo – non ci sono scene esplicite e anche le allusioni sono tutto sommato innocue (comunque non spoileriamo). Al centro, come già si anticipava, la pesca, quasi in una riedizione dello spot Esselunga che in autunno ha fatto commuovere, discutere, litigare gli italiani (si dice cos, giusto?.

Vittoria di Shinratensei sfodera una discreta capacità d’interpretazione, del resto è già comparsa anche in un video del Terzo Segreto di Satira, “Ai piedi del giornalismo”, con Brenda Lodigiani, i giornalisti Peter Gomez e Silvia Boccardi, Stefano Rapone.

Quanto a Valerio Airò porta tutta l’ironia già comparsa nei video del Terzo Segreto e la simpatia dell’impiegato pasticcione e naif dall’inconfondibile erre moscia piacentina.

L’inedita collaborazione – su cui c’era stato qualche spoiler addirittura in estate, con improbabile sbarco del giargiana su Onlyfans – ha trovato forma in un video con la regia di Pietro Di Bari, regista originario del Varesotto.