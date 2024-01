La strada di Eddy, una giovane promessa

Nel cuore della provincia di Varese, dove le montagne si sfiorano con le acque placide dei laghi, si è verificato un incontro straordinario tra il passato e il futuro. Diego, un giovane appena uscito dalla scuola professionale, ha trovato una nuova strada nella pastorizia grazie ai social media, aprendo la porta a una collaborazione sorprendente con Eddy Trentin, un pastore di lunga data.

Siamo abituati a pensare alla tecnologia come a un elemento di distrazione o a una fonte di problemi, ma questa storia dimostra come possa essere uno strumento di connessione e di opportunità. Le potenzialità dei social e la passione per le tradizioni rurali hanno, infatti, attirato l’attenzione di Eddy Trentin, un pastore che da tempo cercava di trovare un modo per condividere la sua esperienza con una nuova generazione di appassionati.

L’incontro tra Diego e Eddy è stato il punto di partenza per una collaborazione sorprendente. Il giovane ragazzo ha iniziato a seguire Eddy nei suoi viaggi di transumanza attraverso le montagne, determinato a imparare l’arte della pastorizia facendone esperienza diretta e diventando apprendista.

Ma la vera bellezza di questa storia sta nell’amicizia e nella solidarietà che si sono sviluppate tra Diego e Eddy. Mentre percorrono la provincia di Varese a piedi giorno dopo giorno, conoscono il territorio meglio dei varesini stessi. Condividono storie ed esperienze, imparando l’uno dall’altro e arricchendosi reciprocamente. Eddy è orgoglioso della giovane promessa che Diego rappresenta, del suo desiderio di imparare e di contribuire con una visione moderna del lavoro di pastore.

Per documentare questa straordinaria collaborazione, il fotografo e videomaker Walter Capelli ha catturato alcune vedute delle greggi che attraversano i pascoli e alcuni momenti di condivisione tra i due lavoratori. Il risultato è un video emozionante che racconta la storia di Diego e la sua rinascita della pastorizia.

In un’epoca in cui sembra che la tecnologia stia separando le persone, questa storia ci ricorda che può anche unirci, creando connessioni inaspettate tra il passato e il futuro, tra il giovane e il vecchio, tra la tradizione e l’innovazione. Diego e Eddy ci insegnano che il cambiamento può essere un’opportunità per la crescita e la collaborazione, e che l’amore per la propria terra e le proprie radici può essere tramandato con orgoglio a nuove generazioni.