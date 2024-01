L’Amca Elevatori prende il largo nel finale e batte I Bradipi Bologna

Esordio vincente sul campo di casa per l’Amca Elevatori Varese di basket in carrozzina: nel secondo turno del campionato di Serie B i biancorossi battono senza particolari affanni I Bradipi Bologna e bissano la vittoria del primo turno, a Torino, nel mese di dicembre.

Non una prova facile, comunque, quella della Handicap Sport: il risultato non è mai stato in discussione ma i bolognesi sono restati a lungo in scia ai padroni di casa, sostenuti da un buon pubblico tra i quali spiccava la presenza di Tom Bialaszewski, di Cecco Vescovi e di una bella rappresentanza de Il Basket Siamo Noi.

Nell’ultimo quarto però, la caratura, la qualità e la profondità di Varese sono emerse in modo netto e hanno consentito alla squadra guidata dal tandem Pedron-Marinello di edificare il break che ha permesso all’Amca di chiudere con un largo 72-50.

Come a Torino, il top scorer varesino è Gabriele Silva, che ai 25 punti messi a segno ha aggiunto una gran quantità di rimbalzi difensivi. 16 le marcature di Roncari, doppia cifra anche per Iragorri mentre il Pedron-giocatore ha messo a segno 7 punti prima di tornare a dirigere la squadra dalla panchina. Bella anche la prestazione difensiva con Sala sugli scudi ma il verdetto va preso con le molle perché I Bradipi (Forcione 20) erano all’esordio stagionale visto il rinvio della prima partita e, forse, devono ancora regolare qualche meccanismo.

Problemi altrui, comunque: Varese ha fatto bene il proprio dovere, soprattutto perché all’orizzonte c’è un’altra sfida che sulla carta è più delicata. Sabato prossimo, 20 gennaio, al PalaCusInsubria arriva Brescia, travolta in casa da Seregno che, probabilmente, sarà la più forte antagonista dell’HSV.

Amca Elevatori HS Varese – I Bradipi Bologna 72-50

(16-10, 33-24, 50-40) Varese: Roncari 16, Silva 25, Nava, Samadi 7, Pedron 7, R. Marinello 2, Iragorri 13, Sala, Fiorentini 2, Paonessa. All. C. Marinello e A. Pedron.

Bologna: Giustino 14, Saldutto, Ventura, Pellegrini, Marrone, Ahmethodzic 6, Mordenti 8, Forcione 20, Duduianu 2. All. M. Vecchietti.

Arbitri: Novara e Casamassima.

RISULTATI: Gioco Parma – Uicep Torino 58-57; Amca Elevatori H.S. Varese – I Bradipi Bologna 72-50; Icaro Brescia – Gelsia Seregno 54-76.

CLASSIFICA: VARESE 4; Seregno*, Brescia, Parma 2; Bologna*, Torino 0.

* una partita in meno.

PROSSIMO TURNO (sabato 20 gennaio): Varese – Brescia; Bologna – Torino;

Seregno – Parma.