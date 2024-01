Le befane del CAI si calano dal campanile a Castellanza ed è ancora magia

Le befane del Cai di Castellanza hanno rinnovato la tradizione calandosi dal campanile della chiesa castellanzese di San Bernardo. Un momento di gioia e allegria per i tanti bambini che oggi, 6 gennaio, hanno riempito la piazza ricevendo dolci e caramelle dalle simpatiche befane scalatrici.

All’eventoha partecipato anche il Corpo musicale Santa Cecilia, ed è stato organizzato un banco per la vendita di arance: il ricavato sarà devoluto all’associazione Operazione Mato Grosso per il sostegno alle emergenze in America Latina.

Alle 21, poi, al Teatro di via Dante è in programma il musical “Sisters” portato in scena dalla compagnia teatrale Amici per un sogno di Gravellona Toce. Il musical, liberamente tratto da “Sister Act” con l’adattamento e la regia di Renata Mariotti, è presentato da La Mensa del Padre Nostro: il ricavato della bigliettazione della serata, patrocinata dal comune, andrà a sostegno dell’attività della realtà cittadina. Il costo del biglietto è di 15 euro, con prevendita al 14 Art Gallery Caffè in via Veneto a Castellanza

Foto di Santina Buscemi