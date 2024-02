Concorso per dirigenti scolastici: in Lombardia presentate oltre 4000 domande

Sono 4031 le domande presentate in Lombardia per partecipare al concorso di dirigente scolastico. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati sull’iscrizione al prossimo concorso: in tutto sono state 24.944 le domande a fronte di 587 posti messi a bando.

La nostra regione ha ricevuto il maggior numero di richieste: dato che i posti disponibili sono 156 si prevedono 26 candidati per ciascuna vacanza. Si tratta del rapporto migliore dopo quello del Piemonte. In alcune regioni come Calabria o Campania il rapporto è, rispettivamente, uno a 103 e a 106.

Data la quantità di domande il Ministero procederà con una preselezione che darà la possibilità di accedere al concorso vero e proprio. Nelle prossime settimane il MIM indicherà la sta della prova selettiva.