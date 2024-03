Ancora poco tempo per iscriversi al Rugby Varese Music Challenge 2024

Ormai come da tradizione torna il Rugby Varese Music Challenge, in un’edizione tutta nuova: “Vista la grande richiesta di partecipazione abbiamo deciso di prorogare il termine delle iscrizioni per il Rugby Varese Music Challenge a venerdì 5 aprile – afferma Stefano Morandini, di MadBoys Eventi e Concerti – Il vincitore, oltre ad esibirsi sul palco della festa insieme agli altri due finalisti, riceverà come premio la registrazione di un singolo, del video della canzone e naturalmente la sua distribuzione digitale”.

La novità principale del challenge 2024 sarà infatti la finale che si svolgerà direttamente sul palco venerdì 14 giugno, in occasione della seconda serata della festa. Un modo per dare l’opportunità ai tre migliori artisti di esibirsi davanti a tutto il pubblico dell’ Aldo Levi in una situazione tecnica altamente professionale.

“Dopo la memorabile festa dei 20 anni dell’anno scorso sono certamente cambiate alcune cose all’interno dell’organizzazione e così tutti noi abbiamo optato per ridisegnare sia l’evento di giugno che il concorso stesso con l’obiettivo di riportare musica e sport in rapporto simbiotico- prosegue Morandini – Crediamo infatti che per dare vita al nuovo ciclo della Festa occorresse riscoprire questi valori nella loro essenza primordiale. Quindi: tanto spazio allo sport quest’anno, tanto alla musica, ancor di più alla musica emergente”.

Altra novità rispetto agli scorsi anni sarà quella di convogliare le eliminatorie sempre al centro sportivo di Giubiano, domenica 21 aprile e 5 maggio in occasione del terzo tempo di due partite della Prima Squadra giocate in casa. Una bella sinergia che colleghi strettamente sport e musica, non limitandosi alle tre giornate canoniche della Festa del Rugby.

Un appello a tutte le Band emergenti del territorio e non solo: l‘iscrizione, infatti, non è limitata alla Provincia di Varese.

Manca solo una settimana alla chiusura delle iscrizioni: un’occasione d’oro per salire su un palco importante e per farsi conoscere, nel contesto della festa apripista dell’estate Varesina.