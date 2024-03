Barbie, che bambola! A Verbania una mostra tutta in rosa

Sarà inaugurata venerdì 8 marzo a Villa Simonetta di Intra la mostra “Barbie, che bambola”, una mostra collezione di bambole Barbie che potrà essere visitata fino 17 marzo il venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18,30.

La mostra, realizzata in collaborazione con la Città di Verbania e Arci, si aprirà venerdì 8 marzo alle 18 con un vernissage aperitivo cui seguirà un Dj set con Alice Dj.

«Dopo il successo del film “Barbie” che ha avuto la missione di produrre un cambiamento culturale e la conseguente rinascita dell’interesse per l’iconica bambola, si è scelto di far debuttare la mostra venerdì 8 marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna – spiegano gli organizzatori – Un’inaugurazione a tinte rosa che celebra l’importanza di Barbie nella crescita di milioni di donne nel mondo. Susi presenta le sue Barbie, circa trecento, vissute e giocate nel corso degli anni. E dopo il film del 2023, con il suo clamoroso successo, possiamo guardare a Barbie (e a Ken) col dubbio di “cosa significhi essere esempi plastici che si scontrano con la mentalità moderna sulla femminilità e con i concetti di mascolinità neanderthaliana. Avrete ancora la Barbiemania, ma dovrete vedervela anche con i buchi lasciati nella cultura pop al suo passaggio”.

L’evento è gratuito si svolge nella cornice della Rassegna Fermenti Rock, promossa da associazione Maydeas in collaborazione con Non Edicola Pontini, Wolvernight Fanzine, Rvl la Radio, Arci Verbania, Scuola di Musica Toscanini e con il Patrocinio della Città di Verbania.

Qui la locandina