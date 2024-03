Bocce campionato a squadre: equilibrio assoluto nel girone varesino

La seconda giornata del campionato di promozione, per quanto attiene il primo girone interamente occupato dalle compagini che gravitano in provincia di Varese, si è orientato in prevalenza sulla “pareggite”, dato che ben due incontri su tre si sono conclusi in parità, determinando naturalmente un sostanziale equilibrio in una classifica ancora neonata, fra l’altro orbata dell’incontro rinviato nella prima giornata. Quindi le vittorie valgono molto, essendo banale rilevare che corrobora maggiormente una sconfitta accoppiata a un successo, piuttosto che due incontri consecutivi senza vincitori e vinti.

Di questo ha per ora approfittato la Bederese che, sonoramente sconfitta dalla Malnatese sabato scorso, vincendo con la Stella si è installata al secondo posto a un solo punto dalla momentanea capolista. A Bedero, all’inizio, sembrava di assistere a una ripetizione di quanto avvenuto alla prima giornata: il singolista – questa volta Silvano Chiappella invece di Antonio Todeschini – bordeggiante verso il successo, seppure contrastato da un caparbio Gianni Lauti, e la terna catastroficamente perdente con il consueto “cappotto”, va bene che siamo ancora in inverno, ma le temperature ormai preludono all’incipiente primavera.

I secondi set, seguivano la traccia dei primi: Chiappella ribadiva in modo ancora più netto, e la terna, pur con l’entrata di Guidoni al posto di Todeschini, che con senso di responsabilità si chiamava fuori per un momento di riflessione, perdeva di nuovo, sebbene riuscisse a raggranellare qualche punticino per sfatare la consolidata abitudine al risultato di 0-8. Del resto la terna davvero “stellare” degli ospiti, con un dirompente Stefano Cavigioli, dalla bocciata violentissima, tanto che addirittura un pallino veniva scagliato fuori dal campo a infrangersi contro una delle strutture del sottotetto, sistematicamente perfetta, in qualunque punto del campo si trovasse la sventurata boccia avversaria, non era disposta a concedere favori, per cui alla sosta un salomonico pareggio 2-2. Alla ripresa proseguiva la sostanziale stabilità, prima i locali conquistavano il terzo punto, immediatamente seguiti dalla medesima sorte della Stella che si riportava in parità 3-3. Nuovo balzo in avanti dei bederesi Cozzi e Todeschini per il 4-3 e, infine, un’indimenticabile prodezza in bocciata di Guidoni, sottolineata da applausi convinti, chiudeva la contesa con il sospirato successo dei locali.

In altra dimensione è terminato il girone d’andata del campionato di serie A: Vigasio è in fuga, ha annientato con un indiscutibile 7-1 i perugini che non erano di certo i 2 derelitti di turno, essendo installati al terzo posto, seguita a debita distanza dall’altra compagine veneta, Giorgione3 Villese che ha strapazzato Possaccio, indubbiamente preda di una preoccupante patologia connessa alle trasferte, nelle quali ha ricuperato un solo punto, altrimenti sconfitte molto pesanti. Ora è penultima con la distanza verso il centro classifica che si sta ampliando ulteriormente: sabato 23 ritorna nella sua cittadella, quest’anno parzialmente fortificata, per la ripetizione a campi invertiti dell’ultima d’andata, sicuramente non potrà permettersi di sbagliare.

PILLOLE DI BOCCE

16 marzo – Campionato Italiano a squadre – nona giornata Flaminio (Roma) – Mister Energy (SA) 5-3 Caccialanza (MI) – Santa Chiara (NA) 3-5 Mosciano (TE) – Kennedy (NA) 5-3 Vigasio (VR) – Sant’Angelo Montegrillo (PG) 7-1 Giorgione 3Villese (TV) – Possaccio (VCO) 6-2

CLASSIFICA

VIGASIO (VR) 24 – GIORGIONE3VILLESE (TV) 18 – SANT’ANGELO MONTEGRILLO (PG), SANTA CHIARA (NA) 14 – CACCIALANZA (MI) 13 – MOSCIANO (TE), FLAMINIO (Roma) 12 – KENNEDY (NA) 8 – POSSACCIO (VCO) 7 – MISTER ENERGY (SA) 6.

16 marzo – campionato promozione 3°a categoria, girone 1 – seconda giornata Bottinelli Vergiatese – Ternatese 4-4 Bederese – Stella 5-3 Malnatese – Valle Olona 4-4

CLASSIFICA

MALNATESE 4 – BEDERESE 3 – BOTTINELLI VERGIATESE 2 – TERNATESE*, STELLA, VALLE OLONA* 1 *una partita in meno

18 marzo – Daverio – inizio campionati provinciali coppia ABC

22 marzo – Bottinelli Vergiatese – finale individuale serale ABCD