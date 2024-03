“Dal Pd critiche senza concretezza e onestà intellettuale”

«Se Alessandro Ferrazzi e i militanti Pd fossero venuti al nostro presidio li avremmo accolti con piacere». Francesco Carbone, commissario cittadino di Fratelli d’Italia, usa fair play nel difendere le ragioni del flash mob che ha riunito diversi esponenti del centrodestra e anche liberi cittadini, sul tema della sicurezza.

Un appuntamento che ha fatto indubbiamente molto rumore, per il tema anche delicato che sollevava, visto che nel comunicato di lancio si citavano i fatti di cronaca che hanno colpito la comunità samaratese. Carbone bolla le critiche ricevute dal PD come «mancanti di concretezza ed onestà intellettuale».

Come commissario cittadino per Fratelli d’Italia, desidero rispondere alle accuse mosse dal Partito Democratico di Samarate con chiarezza e fermezza.

Il comunicato del PD sembra riflettere confusione e mancanza di idee, contraddicendosi nel sostenere che Fratelli d’Italia non ha radicamento sul territorio e allo stesso tempo fa parte della maggioranza di governo. Tale contraddizione è espressa con toni di malcelato disprezzo, che denotano una visione distorta dei propri simpatizzanti.

Fratelli d’Italia è il primo partito, radicato e ben consolidato nel territorio, rappresentando le voci di molti cittadini. Siamo il partito del Fare Bene, impegnati nel servizio alla comunità e nel portare avanti le politiche che rispondono alle esigenze dei cittadini.

L’opposizione ha il compito fondamentale di esercitare un controllo, ma ci dispiace constatare che le critiche ricevute dal PD mancano di concretezza ed onestà intellettuale. Siamo sempre aperti al confronto costruttivo e alle critiche valide che ci stimolino a fare ancora meglio.

Riguardo al disprezzo e all’odio alimentati da certe affermazioni, riteniamo che l’unica risposta sensata sia quella di respingere tali atteggiamenti con fermezza e coerenza. Fratelli d’Italia non è un partito emergente, ma un partito di governo legittimamente eletto dal popolo, e anche la sezione locale di Samarate del Partito Democratico dovrebbe finalmente accettare questa realtà nazionale e locale.

Sul nostro Flash Mob e la presenza di Nicolò Maja voglio sottolineare lo spirito solidale al ragazzo e ai suoi familiari come già riportato in svariati articoli di stampa; il nostro evento di Domenica 24 si è dimostrato una manifestazione molto apprezzata e ampiamente partecipata, con la presenza di componenti di spicco di Governo, di Regione Lombardia, provincia di Varese e tanti amministratori locali dei comuni vicini; come espresso in un precedente comunicato su un’altra testata, avremmo accolto con piacere Alessandro Ferrazzi, i militanti del PD, e i vari criticoni samaratesi dimostrando apertura al dialogo e alla collaborazione per il bene della nostra città.

Auguriamo a tutti i cittadini di Samarate, così come ai membri del Partito Democratico, una serena Pasqua di pace e resurrezione, nella speranza che possiamo tutti lavorare insieme per il bene della nostra comunità.

