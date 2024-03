Il candidato sindaco di Vivere Gavirate ringrazia il Presidente Mattarella che eleva il comune a città

È stata accolta positivamente la notizia che il Presidente Sergio Mattarella ha firmato l’atto che definisce “città” Gavirate.

Anche il candidato sindaco di Vivere Gavirate Gianni Lucchina esprime soddisfazione e orgoglio per il risultato: « Abbiamo appreso che Gavirate sarà elevata a città grazie alla firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un riconoscimento importante per la nostra città che saremo chiamati ad amministrare nei prossimi anni e dovremo farlo con ancora più attenzione per tenere alta la capacità amministrativa di Gavirate».

Un sentito ringraziamento, quindi, al Presidente della Repubblica per aver accolto le aspettative dei gaviratesi. Inoltre Lucchina, ha ricordato il ruolo di rilievo di Gavirate anche rispetto all’area del Medio Verbano.