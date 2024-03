Gavirate diventa città. Il sindaco Alberio: “È la ciliegina sulla torta del mio mandato”

« È una bellissima notizia. La ciliegina sulla torta del mio mandato». Silvana Alberio non nasconde la felicità per la comunicazione che le arrivata questa mattina dal Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello: « Il Presidente Sergio Mattarella ha firmato l’istanza con cui Gavirate diventa città».

La richiesta era stata presentata dal sindaco al Ministero dell’Interno Piantedosi nel maggio dello scorso anno. La valutazione ha richiesto dieci mesi e questa mattina l’iter si è concluso con la notizia della firma del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella.

« È una notizia che ci rende felici – commenta Silvana Alberio – il riconoscimento di un lavoro continuo e costante per rendere Gavirate polo di riferimento. Il nostro comune è sempre stato capace di adattarsi alle novità e al cambiamento: da polo commerciale, a distretto industriale, da centro sportivo a nodo culturale».

La notizia è fresca fresca ma il sindaco sta già pensando all’ufficializzazione: « Sarà un momento aperto alla cittadinanza che condividerò con tutti i sindaci che mi hanno preceduta e che hanno contribuito al risultato. Non so ancora se lo faremo all’interno del consiglio comunale o in un momento diverso alla presenza del Signor Prefetto che ci consegnerà l’attestato».

Da paese a città il cambiamento non avrà risolti economici ma solo di prestigio: « Qualche modifica di forma ci sarà. Come il gonfalone che andrà cambiato».