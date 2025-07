A Gavirate l’Asst Sette Laghi presenta la nuova Casa di Comunità

Mercoledì 16 luglio, alle ore 18.00, in sala Mura a Gavirate, è in programma un incontro aperto alla popolazione per presentare il progetto della nuova Casa di Comunità.

Il Direttore Sociosanitario di ASST Sette laghi, Giuseppe Calicchio, il Direttore della struttura tecnico patrimoniale, Roberto Guarnaschelli, e il Direttore del Distretto di Laveno, Claudio Chini, saranno ospiti del Sindaco Massimo Parola per illustrare il progetto in corso e i nuovi servizi che verranno offerti nella struttura oggetto dell’intervento.

In particolare, i lavori, finanziati dal PNRR, sono stati avviati nel giugno scorso e coinvolgono una porzione del piano rialzato e del piano terra dell’edificio di piazza De Gasperi, lo stesso in cui si svolge l’incontro.

La stampa è invitata a partecipare.