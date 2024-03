L’Amca non sbaglia con Seregno, vince il girone e pensa ai playoff

Nove partite e nove vittorie per l’Amca Elevatori Varese che, grazie al netto successo su Seregno (79-47) vince matematicamente il Girone B della prima fase di Serie B ed entrerà ai playoff promozione tra le favorite alla scalata nella massima divisione.

I biancorossi devono ancora disputare una partita, il recupero con Torino, ma hanno messo quattro punti tra sé, la stessa Seregno e Bologna con quest’ultima che festeggia perché andrà a sua volta ai playoff visto il vantaggio nello scontro diretto con i brianzoli.

Troppo superiore la squadra varesina nel confronto con il Gelsia: il gruppo di Marinello e Pedron mette in campo una prova molto convincente anche in ottica futura, con i due stranieri Samadi (foto in alto di M. Longo) e Iragorri decisamente in giornata. 22 punti per il giocatore marocchino, 14 per lo spagnolo con nel mezzo il solito Silva (17).

L’Amca ha concesso qualcosa in avvio, anche per via di un quintetto rimescolato, ma ha preso la testa dell’incontro al termine del primo periodo (15-10); dopo il +9 all’intervallo è arrivato lo strappo decisivo nei 10′ successivi con gli ospiti che, a quel punto si sono arresi. Doppia cifra per i due ex di turno, Molteni e Diouf.

Ora, come detto, i biancorossi festeggeranno la Pasqua senza impegni agonistici e torneranno in campo sabato 6 aprile per recuperare con Torino, partita utile a rodare i meccanismi per i successivi playoff. Il 7 aprile ci sarà il sorteggio, poi via al cammino che può portare in Serie A.

Amca Elevatori H.S. Varese – Gelsia Seregno 79-47

(15-10, 36-27, 59- 39)



Varese: Samadi 22, Sala 4, R. Marinello 4, Iragorri 14, Paonessa, Fiorentini 2, Roncari 9, Silva 17, Pedron 4, Nava 3. All. C. Marinello e Pedron.

Seregno: Puppo, Molteni 13, Haida 2, Grassi, Romanó 2, Petruzza 2, Benedetti, Diouf 16, Amasio 12, Basilico. All. Pecoraro e Farina.

Arbitri: Braga e Gatani.

RISULTATI (ultima giornata): Amca Elevatori HS Varese – Gelsia Seregno 79-47; I Bradipi Bologna – Laumas Gioco Parma 70-49; Icaro Brescia – Uicep Torino 36-40.

CLASSIFICA: Varese* 18; Bologna, Seregno 14; Torino* 6 Parma

4; Brescia 2.

* Varese – Torino recupero 6 aprile.