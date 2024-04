25 dosi di cocaina in macchina, fermato dalla Polizia a Cugliate Fabiasco

Spacciava cocaina a Cugliate Fabiasco. Lo ha pizzicato la Polizia di Frontiera di Luino nei giorni scorsi, dopo aver notato i movimenti sospetti del giovane, un 24enne di nazionalità albanese.

L’uomo ha attirato l’attenzione poiché si intratteneva nei dintorni di un bar apparentemente senza consumare nulla, ma restando per diverse ore nei pressi del locale, avvicinato di continuo da sospetti acquirenti di stupefacente.

Dal controllo degli agenti non è stata trovata droga, ma nella sua macchina, parcheggiata nelle vicinanze, sono state subito dopo trovate 25 dosi di cocaina pronte per essere spacciate, oltre a circa seicento euro in contanti evidentemente accumulati fino ad allora grazie a precedenti cessioni.

Tutto è stato sequestrato e il 24enne, oltre alla denuncia per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, è stato segnalato all’autorità giudiziaria anche per la violazione della normativa sull’immigrazione.