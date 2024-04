A Casorate un weekend con giovani musicisti da Lombardia e Piemonte

Crescere con la musica: lo stage giovanile di Musica d’Insieme si ripresenta a Casorate Sempione sabato 13 e domenica 14 aprile.

La musica d’insieme è più di un semplice insieme di note e ritmi; è un’esperienza che unisce, educa e ispira. In questo contesto, lo stage giovanile di musica d’insieme si presenta come un’opportunità preziosa per i giovani musicisti di sviluppare le proprie abilità artistiche e sociali in un ambiente collaborativo e stimolante

L’apprendimento della musica d’insieme non si limita alla padronanza degli strumenti musicali, ma abbraccia anche concetti fondamentali come il rispetto reciproco, la comunicazione efficace e la capacità di lavorare in gruppo.

Uno degli aspetti più emozionanti dello stage giovanile di musica d’insieme è la diversità dei talenti e delle esperienze che i partecipanti portano con sé. Musicisti di diverse provenienze e background si riuniscono per condividere le proprie conoscenze e imparare gli uni dagli altri.

Questo ambiente favorisce la creatività e l’innovazione, spingendo i giovani a esplorare nuovi generi musicali e approcci interpretativi.

La formazione giovanile è composta prevalentemente da ragazzi, dai 9 ai 20anni, con alcuni over 20 ammessi in quanto studenti di scuole bandistiche, provenienti da diverse bande delle province di Varese, Como e Milano, dal Piemonte, da diverse scuole e licei ad indirizzo musicale.

La formazione sarà diretta dai maestri Diego Pavanello ed Emanuele Maginzali.

Si affronteranno due intense giornate di studio di brani per orchestre di fiati di autori contemporanei. nelle giornate di sabato e domenica.

Prove d’insieme e per sezioni, per poi concludere i lavori con il concerto la domenica pomeriggio, obiettivo finale dello stage.

Sempre sotto il segno della didattica musicale, domenica pomeriggio prima del concerto finale, si esibiranno gli allievi delle Scuole secondarie “Majno” di Gallarate e il Liceo “Candiani” di Busto Arsizio.

A tutto il resto, dal pranzo alle merende incluse, penserà l’organizzazione del Corpo Musicale “La Casoratese” in collaborazione dell’Accademia Musicale “Arturo Toscanini” di Casorate.

Il concerto di domenica 14 aprile alle ore 15:00, come di consueto si svolgerà nella palestra comunale di Casorate Sempione, appositamente attrezzata.

L’ingresso è gratuito.

L’evento è patrocinato dal Comune di Casorate Sempione e dall’Anbima.