A9 Lainate-Como-Chiasso: chiuso per una notte il tratto Saronno – allacciamento A8

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Lainate.

Lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso e gli svincoli di Origgio e Uboldo saranno chiusi in entrata verso Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto Saronno-allacciamento A8, verso Lainate/Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Saronno, al km 15+900, immettersi sulla viabilità ordinaria, in direzione Milano, fino a raggiungere lo svincolo di Lainate-Arese, per l’ingresso in A8; verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Saronno, al km 15+900, immettersi sulla viabilità ordinaria, in direzione di Varese, fino a raggiungere lo svincolo di Castellanza, per l’ingresso in A8;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Saronno, verso Chiasso: Turate; -verso Milano, seguire la viabilità ordinaria verso Milano ed entrare in A8 a Lainate Arese; -verso Varese, seguire la viabilità ordinaria verso Varese ed entrare in A8 a Castellanza;

per la chiusura dell’entrata di Origgio e Uboldo, verso Lainate/Milano, seguire la viabilità ordinaria verso Milano fino a raggiungere lo svincolo di Lainate Arese, dove entrare in A8; verso Varese, seguire la viabilità ordinaria verso Varese fino a raggiungere lo svincolo di Castellanza, dove entrare in A8.