Come rinnovare il tuo ufficio con prodotti nuovi e funzionali

Quando hai necessità di rinnovare o semplicemente dotare uno spazio di lavoro, hai bisogno di prodotti e accessori per la cancelleria super funzionali ed economici allo stesso tempo. Il tuo ufficio cambia aspetto con poche mosse e grazie a prodotti come questi che entrano di diritto nella lista degli immancabili in uno spazio di lavoro.

Non restare mai senza risme di carta

Controlla di avere una scorta di risme di carta a portata di mano. Sebbene molti documenti oggi sia digitali, sorge spesso l’esigenza di stamparli per visionarli, correggerli, firmarli, inviarli perciò le risme di carta sono una dotazione standard in ogni ufficio. Anche a te sarà capitato spesse volte di dover stampare dei documenti importanti da inviare al cliente il prima possibile e ritrovarti improvvisamente a metà della stampa senza carta; scongiura questo rischio ordinando una scorta di risme A4. Se segui questo link per trovare prodotti e accessori per la cancelleria hai tutto quello che serve per rinnovare il tuo ufficio risparmiando.

Una scrivania sempre ordinata

Le scrivanie vanno dotate di soluzioni per tenere tutto in ordine altrimenti ti ritrovi con un gran disordine che non aiuta né la concentrazione né tanto meno la produttività. Un semplice portapenne fa la differenza e lo stesso si può dire di vaschette portacorrispondenza dove organizzare le comunicazioni o le fatture in entrata e uscita.

Dota le postazioni di lavoro con sistemi intelligenti per tenere in ordine fin dall’inizio poiché è impossibile lavorare in mezzo a un groviglio di cavi. Essendo computer, mouse, schermo, alimentatori, stampante accessori che non possono mai mancare, occorre trovare soluzioni pratiche per gestire cavi e fili elettrici. Per evitare che intralcino, usa passacavi e contenitori con multiprese per i fili elettrici.

Tutto per tagliare, incollare, unire

Tra i must have in uno spazio di lavoro, non possono mancare tutti gli accessori di cancelleria che permettono di tagliare, anche ricorrendo a taglierine per volumi maggiori, incollare e unire. Infatti, la colla a stick e le cucitrici, ad esempio, si trovano spesso nei cassetti delle scrivanie perché tornano sempre utili nel lavoro quotidiano.

I migliori sistemi per archiviare

Le forniture per l’ufficio ti conviene prenderle all’ingrosso perché più ordini, meno spendi. Per tale ragione, quando organizzi gli spazi di lavoro o li rinnovi, serve un gran numero di faldoni per l’archivio. I raccoglitori non sono mai troppi quando si tratta di un ufficio, che siano a leva o ad anelli. Quando metti ordine nel tuo archivio e sposti i documenti che ormai sono datati, puoi ricorrere alle pratiche scatole con il frontespizio dove indicare tutte le informazioni più importanti, come ad esempio l’anno di riferimento.

Il necessario per la corrispondenza

Sebbene oggi in tutti i posti di lavoro si usi molto la posta elettronica, la maggior parte della corrispondenza resta cartacea. Inoltre, alcune comunicazioni come le raccomandate richiedono per forza l’invio fisico. Controlla quindi di avere il necessario per spedire corrispondenza e missive di ogni tipo cioè buste di ogni formato e capienza.