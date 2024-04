Disagio giovanile e salute mentale, seminario di approfondimento a MalpensaFiere

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 10 e il 20% degli adolescenti in tutto il mondo soffre di problemi di salute mentale. Questi possono includere, tra gli altri, depressione, ansia, disturbi dell’umore, disturbi alimentari, e ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività).

L’Italia è in linea con questi dati: un recente studio dell’Istituto Superiore di Sanità, indica che circa il 20% dei giovani italiani tra i 14 e i 24 anni soffre di disturbi mentali, con l’ansia e la depressione che rappresentano la maggior parte dei casi (il 10-15% dei giovani italiani soffre di depressione, mentre la percentuale di quelli con sintomi di ansia è di circa il 25%).

I disturbi dell’alimentazione come l’anoressia e la bulimia, l’isolamento sociale e l’autolesionismo sono problemi che segnano i giovani italiani e, purtroppo, i dati mostrano un aumento dei casi: il suicidio rimane una delle principali cause di morte tra i giovani in Italia. Gli interventi precoci e l’accesso a al servizio di salute mentale sono fondamentali per affrontare con efficacia il problema, così come la promozione della consapevolezza e la creazione di adeguati ambienti di supporto.

Il Rotary International, su impulso del suo attuale Presidente Internazionale Gordon McInally che ha sollecitato i Distretti Rotariani di tutto il mondo, si sta impegnando per sostenere iniziative in risposta a queste delicate e importanti tematiche. Il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Del Bene, ha raccolto questo invito promuovendo un ciclo di incontri per sensibilizzare cittadini, autorità del settore pubblico e sanitario sul tema della salute mentale, incontri che vedranno la loro conclusione con il prossimo seminario “DISAGIO GIOVANILE, riflessi sulla salute mentale”, che si terrà presso il Centro Congressi di Malpensa Fiere sabato 13 aprile dalle ore 9.00 alle 13.00.

Interverranno i maggiori esperti del settore che affronteranno l’argomento e i suoi molteplici aspetti, offrendo spunti di riflessione su come individuare, affrontare e prevenire i disturbi mentali tra i giovani.

A valle di queste iniziative di carattere divulgativo, i responsabili del programma del Distretto 2042 del Rotary International saranno a disposizione delle autorità Pubbliche e Sanitarie locali per individuare eventuali necessità di supporto e pianificarne la realizzazione nel corso dei prossimi mesi.

«Il disagio giovanile può essere l’anticamera di psicopatologie gravi: autolesionismo, tossicodipendenza, alcolismo e disturbi alimentari affliggono gli adolescenti in un vortice tra trasgressione ed emulazione. Sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare famiglie e insegnanti, rispetto all’individuazione degli esordi delle patologie mentali tra i giovani, è un

passaggio cruciale per gestire il problema!, afferma il Dr. Michele Rugo, medico chirurgo, psichiatra e psicoanalista e socio del Rotary Club Varese Ceresio, direttore scientifico dell’incontro.

Come leggere precocemente i sintomi? Come è possibile prevenire o intervenire per tempo? Quale è il ruolo delle famiglie?

Interventi in programma:

Dr. Michele Rugo

L’importanza della prevenzione rispetto agli esordi psicopatologici in età adolescenziale

Prof. Massimo Clerici

Adolescenza e autolesionismo, tossicodipendenza e alcolismo, tra trasgressione ed emulazione

Prof.ssa Laura Muzi, Università di Perugia

I disturbi alimentari, ruolo delle famiglie nell’esordio in adolescenza

Prof.ssa Anna Rita Atti, Università di Bologna

I disturbi psicotici: quali possibili interventi nella prevenzione e nella cura

L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione anticipata per garantire una buona organizzazione.

Informazioni sul Seminario:

Data: 13 aprile

Orario: 9:00 – 13:00

Luogo: Centro Congressi di Malpensa Fiere

Registrazione e informazioni: https://news.rotary2042.it/2024/03/25/seminario-sulla-salute-mentale/

L’evento sarà fruibile anche via streaming sul canale youtube del Distretto Rotary 2042: https://www.youtube.com/@DistrettoRotaryInternati-oc4dw/streams