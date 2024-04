Gli angeresi Michele De Lucchi e Fabio Falcetta in mostra alla Milano Design Week

Un pensiero progettuale e stilistico che si è evoluto nel tempo, in un passo a due tra artigiani della creatività, uniti dalla passione per le proprie idee, espresse con un certo grado di estro e fanciullesca inventiva. A legarli, un’affinità di pensiero, semplice e sofisticato al tempo stesso, che nasce, cresce e si alimenta tra le atmosfere del Lago Maggiore, ad Angera, il luogo dell’anima condiviso e amato, dove entrambi risiedono e progettano, e dov’è normale sentirsi creativi, amici, e profondamente angeresi.

E proprio per onorare la strada percorsa insieme, Michele e Fabio sono tornati in campo per celebrare la loro conversazione tra moda e design, lunga tre decenni. La mostra ha debuttato lo scorso giugno a Firenze e ora fa tappa a Milano, in occasione della settimana del design.

“Il lusso non è poter comprare qualcosa che costa molto – prosegue Falcetta – ma possedere ciò che è difficile avere, per esempio la gioventù. Per questo sono felice quando mi dicono che un mio capo ringiovanisce, snellisce, che dona un aspetto più leggero a chi lo indossa. Ma il lusso è anche condividere per trent’anni un pensiero con un amico, che si traduce in prodotti e concept per altri; concept nati dall’unione di due mestieri: disegnare oggetti e disegnare vestiti. Oggi siamo ancora qui che parliamo di ciò che è stato e di futuro…”.

“Einstein diceva “Creativity is intelligence having fun” – sottolinea Michele De Lucchi -. Sia Fabio che io non pretendiamo di avere l’intelligenza di Einstein però ci divertiamo ugualmente a creare, inventare, stupire con le nostre idee e coi nostri pensieri, anche se in maniera diversa per le nostre professioni e attitudini. Lo applichiamo a due mondi che possono apparire molto distanti ma che nei fatti sono molto vicini perché sia gli uni che gli altri proiettano il presente cercando di immaginare quello che verrà, quello che ancora non c’è, quello che è il futuro.”

Oggi, dopo 30 anni, come un cerchio che si chiude, Michele e Fabio sono nuovamente insieme, fianco a fianco, volgendo lo sguardo al futuro…