Auguri al signor Giuseppe di Locate Varesino che compie 100 anni

Una grande festa di famiglia a Locate Varesino, nel Comasco, per i 100 anni del signor Giuseppe.

La famiglia si è radunata per l’importante anniversario. “E così papà siamo arrivati a 100 anni, grande festa con i tuoi nipoti che, un po’ in giro per il mondo, per l’occasione si sono ritrovati insieme – scrive il figlio su Facebook -. Grazie papà”.