“In ricordo di Suzanne Ress”, una camminata e un nuovo sentiero a Malnate

Le Gev del Parco Valle del Lanza hanno organizzto una giornata speciale lungo l’anello del Fugascè per ricordare la collega morta nel 2023

Sabato 27 aprile le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Valle del Lanza ricordano la collega Suzanne Ress, mancata poco più di un anno fa.

È stata organizzata una passeggiata lungo l’anello del Fugascè. «Sarà l’occasione per inaugurare il percorso che abbiamo voluto intitolare a Suzanne e che amava percorrere con i suoi adorati cavalli», spiegano le Gev.

Il ritrovo è per le ore 17 in via Podgora a Malnate.