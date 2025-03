A centro didattico di Tradate, serate tra cielo e terra: “Aequĭnoctĭum”

Nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, immersi nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ecco una serie di appuntamenti dedicati a stelle e natura. Lasciatevi affascinare dall’osservazione dei corpi celesti visibili attraverso gli strumenti astronomici e dallo splendido viaggio in EcoPlanetario!

Approfondimento dal titolo: “Aequĭnoctĭum”

Equinozio ovvero aequa nox… Il giorno in cui la notte e il dì si equivalgono…

L’equinozio è da sempre connesso ad antiche culture e popoli, è un momento che scandisce l’anno come i solstizi e spesso è collegato a feste, riti e celebrazioni. Andiamo insieme a scoprire il giorno in cui il Sole sorge ad est e tramonta ad ovest.

A seguire:

Osservazione astronomica: osserviamo i corpi celesti visibili con i più moderni strumenti astronomici! L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli; in caso di condizioni meteo che non consentono l’uso dei telescopi, l’osservazione sarà sostituita da un viaggio in EcoPlanetario (tema in funzione della serata).

Apertura cancelli h.20.45, inizio attività h.21.00. Termine previsto h.23.00.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA online

Quota di partecipazione individuale: €10 (partecipazione sconsigliata per minori di 10 anni)

La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:

Segui le istruzioni e concludi la tua prenotazione. La transazione sarà sospesa fino alla conferma dello svolgimento dell’evento. In caso di annullamento (es. numero minimo partecipanti non raggiunto) la quota sarà sbloccata secondo modalità e tempistiche di Paypal.

COSA PORTARE CON SÉ:

1. Una torcia elettrica