In bici tra la natura, all’Oasi Zegna il Bomb di mezza estate

– ore 09.00: ritrovo al Parcheggio 1 di Bielmonte in prossimità di Ski Rental Bielmonte

– ore 09.30: partenza

– ore 13.00: arrivo a Mera e pranzo alla “Casera bianca” e ricarica e-bike (se necessario)

– ore 14.30: partenza per il rientro in bici

– ore 17.00: rientro a Bielmonte (Parcheggio 1 di Bielmonte) e al Bar Panoramica dalle ore 17.00 ritrovo per 1 consumazione omaggio per i partecipanti + pacco gara ed estrazione premi

Una giornata in E-bike adatta a tutti gli amanti dello sport e della natura, che premia ogni partecipante con un’esperienza intensa e coinvolgente, tra avventurose salite e discese sempre in contatto diretto con l’ambiente naturale dell’Alta Valsessera e delle vallate circostanti.

Per info dettagliate su iscrizioni, orari e logistica è possibile consultare il sito ufficiale OverAlp

Evento organizzato da OverAlp in collaborazione con Oasi Zegna, Consorzio Turistico Alpi Biellesi, Fondazione BIellezza e Skouty. INFO