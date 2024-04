La lista civica “Partecipare sempre” presenta i candidati

Mentre si prepara alla serata di presentazione ufficiale alla cittadinanza del candidato sindaco Pietro Vanzulli, delle liste della coalizione e del programma del sindaco (in programma lunedì 22 aprile alle 21 a Villa Truffini) – la lista civica “Partecipare sempre” comunica i nomi dei suoi 16 candidati consiglieri.

«Il carattere qualificante della nostra lista è la presenza di persone con una consolidata esperienza lavorativa e amministrativa, presenti quotidianamente nella realtà cittadina e attenti al territorio, alle dinamiche sociali e alle esigenze dei giovani – dice Laura Cavalotti – Persone che intendono impegnarsi per progettare e rimettere al centro la nostra città, perché siamo convinti che Tradate meriti di più. Tutti temi che sono ampiamente condivisi con il candidato sindaco Pietro Vanzulli e con i candidati di tutte le liste che lo sostengono: Partecipare sempre, Tradate futura e il Partito democratico».

Ecco dunque i candidati al Consiglio comunale, espressi dalla lista civica “Partecipare sempre”:

– Laura Fiorina Cavalotti, già sindaco di tradate dal 2012 al 2017, oggi è consigliera comunale di minoranza. Laureata in Giurisprudenza all’Università degli studi Milano Bicocca è revisore legale.

– Ermanna Ferrario, che insieme a Laura Cavalotti fa parte di “Partecipare sempre” è attualmente consigliera comunale di minoranza. Casalinga, è impegnata nel sociale e nella politica cittadina.

– Fabio Giorgi è docente della scuola primaria ed è già stato in consiglio comunale. Laureato in Scienze religiose e in Scienze pedagogiche, è stato vicepresidente della Fon dazione scuola materna Saporiti di Tradate.

– Roberto Bacci è un ingegnere, consulente ed ex dirigente d’azienda. E’ già stato candidato nel 2019

– Filippo Cortellezzi è laureato in Economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano e lavora come vicedirettore del punto vendita di una grande azienda danese. Attivo nel volontariato e nella parrocchia di Abbiate Guazzone, è da sempre un sostenitore della lista “Partecipare sempre”.

– Rumianka Nikolova Reina è nata in Bulgaria, ma risiede a Tradate dal 1978. Avvocato civilista, laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, ha già avuto una breve esperienza politica a fine degli anni ’90 quando fu eletta consigliera comunale a Tradate.

– Elisabetta Speroni, già manager nel settore farmaceutico, ora è libera professionista nello stesso ambito. E’ laureata in Chimica e tecnologia farmaceutiche.

– Andrea Zaccaria è studente universitario die conomia, iscritto all’Università degli studi dell’Insubria. E’ particolarmente interessato alle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile del territorio.

– Maria Ravazzani lavora come assistente dentale ed è attiva nell’ambito dell’informativa sui Dsa, i disturbi specifici di appendimento. Da sempre sostiene la lista civica “Partecipare sempre”.

– Elena Anzani è impiegata amministrativa in una ditta artigiana, e per diversi anni ha svolto il servizio di Guardia ecologica volontaria) del Parco Pineta. Nel 2019 è stata candidata con la lista “Partecipare sempre”.

– Massimo Biancani è progettista disegnatore di impianti di lavorazione materie plastiche. Anche lui nel 2019 è stato candidato con “Partecipare sempre”.

– Enrico Scantamburlo è pensionato, dopo aver lavorato come tecnico delle automazioni industriali nel settore del petrolio e gas.

– Antonello Silvestrini lavora come operaio e anch’esso nel 2019 è stato candidato con “Partecipare sempre”.

– Giulio Borsani è pensionato, impegnato nel volontariato sociale, da sempre sostenitore della civica “Partecipare sempre”.

– Piero Bianchi è pensionato, attivo in ambito sociale e attento alle tematiche della sanità. Già nel 2019 è stato candidato con “Partecipare sempre”.

– Carlo Uslenghi è stato presidente del Consiglio comunale di Tradate dal 2012 al 2017. Oggi è in pensione, dopo aver lavorato per la Pubblica amministrazione alla Provincia di Varese.