Morazzone torna a far rima con Promozione

Morazzone fa di nuovo rima con Promozione. La squadra di Luciano Cau ha battuto 6-1 la Sommese e complice lo 0-0 dell’Olimpia Tresiana stacca il pass per la categoria persa solo 12 mesi fa.

Lo ha fatto con un campionato giocato in vetta dall’inizio alla fine, con pochi passi falsi e un impianto di squadra creato dal ds Marco Simeoni fatto di tante conferme e qualche tassello al posto giusto per non sbagliare l’obiettivo.

Il simbolo della squadra che ad una giornata dal termine ha messo insieme 69 punti è Mattia Ghizzi, capocannoniere del girone A di Prima Categoria con 23 gol e il filtro giovinezza su una carriera che per il 38enne di Morosolo non sembra voler finire mai.

Con lui gli storici compagni di squadra Martignoni, Picetti, Broggini, Libralon, Italiano, Vezzoli e i nuovi arrivi di quest’anno come Da Pos, Di Iorio, Ippolito, Rizzato, una famiglia sportiva che a Morazzone ha trovato una casa sicura alla corte di Maurizio Compri e Marco Dallo.