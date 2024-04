Strade in festa a Masnago per bambini e famiglie

Domenica 21 aprile la manifestazione con giochi e laboratori proposta dalle associazioni genitori di asilo e scuola elementare e dall’oratorio. Chiuse via Piemonte e via Amendola

Si svolgerà domenica 21 aprile a Masnago Strade in Festa, la manifestazione organizzata dalle associazioni Genitori Locatelli, Amici della Fondazione Tallachini e oratorio di Masnago.

I tre principali enti educativi – scuola primaria statale, asilo paritario e oratorio – propongono una giornata in cui bambini avranno la possibilità di “vivere il quartiere” tra giochi, spettacoli, laboratori e attività per famiglie.

IL PROGRAMMA DI STRADE IN FESTA

Alle ore 10.30 verrà celebrata la S. Messa presso la parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo.

In seguito, le associazioni offriranno un aperitivo.

Per chi desiderasse pranzare, sarà possibile usufruire del servizio del Bar Vecchia Masnago, del Bar Social e del ristorante Al Posto Giusto, che hanno pensato a menu appositi a prezzi calmierati.

Per l’occasione verranno chiuse via Amendola e via Piemonte, a partire dall’incrocio con via Giordani.



Dalle 13.45 alle 17 si apriranno i giochi: giochi giganti “di una volta” in legno, un trenino e si svolgeranno laboratori vari, organizzati dalla scuola dell’infanzia Tallachini, dalla scuola primaria Locatelli e dall’erboristeria Erbincanto.

Infine, alle ore 16.30 lo spettacolo di Martin Stigol, di Progetto Zattera, che sta conducendo attualmente il Progetto Teatro presso la scuola primaria Locatelli.

SCUOLE E ORATORIO INSIEME

“Collaboriamo insieme perché siamo chiamati ad aiutare i nostri bambini a crescere sereni”, scrivono i promotori della Festa invitando le famiglie tutta Masnago e più in generale della città a partecipare a “Strade in festa”

Non si può ottenere nulla di veramente prezioso se non con la cooperazione disinteressata di molti individui.

Albert Einstein

Strade in Festa propone una giornata divertente per creare rete tra famiglie e tra i diversi enti che si occupano della formazione dei minori, e promuovere insieme un percorso di crescita e maturazione condiviso per i bambini.

QUI la locandina di Strade in festa.

(foto d’archivio in apertura)