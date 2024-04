Urban experience: a Gallarate un Incontro tra Sport, Salute e Solidarietà

Il cuore pulsante della città di Gallarate si appresta a trasformarsi in un palcoscenico dinamico per la salute e lo sport con il ritorno di “Urban Experience”, l’apprezzato evento all’insegna dello sport, del benessere e del senso di comunità. Giunto alla sua ottava edizione, l’evento promette di riaccendere lo spirito vivace del centro storico di Gallarate con un programma ricco e coinvolgente, destinato a persone di ogni età e capacità fisiche.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra LIFEvillage e il Comune di Gallarate, si svilupperà attraverso tre momenti salienti, partendo dalle ore 09.00 con la MINILIFERUN, una corsa non competitiva di 600 metri pensata per spronare i più giovani a una mobilità gioiosa e sicura. Seguirà alle 09.30 la LIFERUN10, una gara di 10 km che vedrà la partecipazione di atleti professionisti e amatori e che è inserita nel calendario nazionale FIDAL e nel circuito del Piede d’Oro, insieme a una versione non competitiva di 5 km per chi desidera godersi l’evento in un’atmosfera più distesa.

Dalle ore 11.00, il centro storico di Gallarate si animerà con l’URBAN WORKOUT, un grande allenamento collettivo a cielo aperto che trasformerà le piazze in una palestra naturale, con musica e attività diverse guidate da trainer qualificati, dall’energico ballo allo zen yoga, fino al pilates e alla tonificazione.

Urban Experience non si limita al movimento, ma punta ad essere un appuntamento annuale imperdibile per la promozione dello sport come strumento di benessere e inclusione sociale. Quest’anno, l’esperienza sarà ulteriormente arricchita da seminari sulla nutrizione, tenuti da esperti del settore, e attività collaterali pensate per educare e sensibilizzare sul tema della salute.

L’impegno di Urban Experience si estende anche al sociale: ADMO Lombardia parteciperà nuovamente all’evento per sensibilizzare sull’importanza della donazione del midollo osseo e reclutare nuovi potenziali donatori. Inoltre, una parte del ricavato sarà devoluta all’associazione, continuando così il successo solidale dell’edizione 2023.

La giornata vedrà anche il supporto dell’associazione Vincere la Trombosi e la sua ambassador mondiale Federica Fedele, con l’impegno di circa 150 operatori e volontari pronti a dare il loro contributo.

Circa 1000 sportivi, provenienti anche da fuori regione, parteciperanno all’evento, dimostrando l’importanza di unire le forze per promuovere uno stile di vita sano e attivo. Il coinvolgimento delle scuole locali, delle associazioni sportive e delle realtà del territorio, come il liceo scientifico-sportivo e la Pro Loco, evidenzia la volontà di LIFEvillage di coinvolgere l’intera comunità in una vera e propria celebrazione dello sport e del benessere.

Vi aspettiamo numerosi a Gallarate per condividere non solo una giornata di movimento e salute, ma anche per sostenere la causa della tipizzazione del midollo osseo con ADMO. Un’opportunità unica per abbracciare uno stile di vita attivo e, nel contempo, contribuire a un progetto di valore inestimabile. Per ulteriori dettagli e per le iscrizioni, visitate il sito di LifeVillage.