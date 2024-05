A Ispra la lista “Ispira” presenta candidati e programma

Proseguono gli appuntamenti elettorali in vista delle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno, tornate che coinvolge ben 77 Comuni della Provincia di Varese. A Ispra la lista Ispira presenterà il programma e la squadra al fianco di Massimiliano Balestrero (già consigliere comunale) nel pomeriggio di sabato 18 maggio all’Hotel Europa, dalle 18 alle 19:30.

Così la lista annuncia la serata: «I piccoli Comuni come Ispra affrontano sfide economiche, una scarsa partecipazione civica, la fuga dei giovani e la perdita di saperi e tradizioni locali. Il nostro programma propone azioni concrete per promuovere la prosperità economica, la sostenibilità sociale e ambientale e la valorizzazione del territorio. Ispra possiede risorse paesaggistiche e naturali di grande valore, specificità imprenditoriali e opportunità nei settori agro-alimentare, artigianato, salute e tempo libero. Risponde alla crescente domanda di benessere, tranquillità, sicurezza e spazi verdi per attività motorie, sportive e culturali. Mantenere e valorizzare la memoria collettiva e il capitale umano è fondamentale per promuovere l’identità del territorio e il turismo. Un ultimo punto riguarda l’etica: comportamenti virtuosi verso la comunità favoriscono relazioni di dialogo, ascolto e collaborazione. L’etica, intesa come servizio alla società, implica che le generazioni più anziane lascino spazio alle nuove per affrontare le sfide presenti e future».

I VOLTI DI “ISPIRA”:

I 12 candidati consiglieri: