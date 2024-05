A Varese il Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia dell’Apparato Digerente

Giovedì 30 e venerdì 31 maggio a Varese si svolgerà il Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia dell’Apparato Digerente (SIPAD), attualmente presieduta dal professor Angelo Benevento, direttore della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Gallarate.

A organizzare l’evento in qualità di Presidente è Stefano Rausei, Direttore della Chirurgia Generale di Cittiglio e Angera. Questa edizione del Congresso ha come titolo MULTI #onewaytocure e vuole rappresentare un modo certamente diverso di pensare un congresso scientifico.

MULTImodale, MULTIdisciplinare e MULTImediale: queste, infatti, saranno le 3 caratteristiche che contraddistingueranno il percorso interattivo e accattivante attraverso il quale saranno presentati i contenuti da parte di un panel di riconosciuti esperti nazionali ed internazionali con la partecipazione dello chef Roberto Valbuzzi e dello storyteller Stefano Borghi.

Le stesse 3 caratteristiche che disegnano, tutte insieme, l’unica strada possibile che ogni volta i clinici si trovano a dover percorrere per individuare

la migliore strategia di cura per i pazienti affetti da patologia gastrointestinale. Diversi e di assoluto interesse i topic trattati: la buona alimentazione e la malnutrizione, l’ottimizzazione del percorso chirurgico e le sue più temibili complicanze, gli sviluppi terapeutici più innovativi, sia dal punto di vista tecnologico che farmacologico.

«Al SIPAD24 sottolineeremo l’importanza di una corretta alimentazione ai fini della prevenzione e dell’efficientamento del percorso post-operatorio del paziente affetto da patologia dell’apparato digerente – spiega il

Rausei – Quando ci si approccia a queste malattie, in particolare se oncologiche, l’equipe in gioco deve necessariamente contemplare tutte le professionalità interessate e utili ai fini della corretta diagnosi, della corretta strategia di cura e, infine, del corretto trattamento, misurato sulla malattia e, soprattutto, sulla persona. Ne parleremo con illustri colleghi, con gli infermieri, con le associazioni di pazienti».

Rausei, che ha acquisito l’accreditamento per la Chirurgia Oncologica da parte dell’ European Union of Medical Specialists (UEMS), lavora presso due centri spoke dell’ASST Sette Laghi.

«Proprio il fatto che si eserciti la professione in un centro più periferico non deve escludere assolutamente la possibilità di un continuo confronto con le altre figure specialistiche necessarie per assicurare il miglior percorso di cura di ogni paziente e, allo stesso tempo, deve comportare l’applicazione dei migliori protocolli di gestione post-operatoria. Peraltro, la possibilità dell’urgenza oncologica di carattere chirurgico arriva ad interessare anche la sede periferica, che in questo senso dovrà saper rispondere tempestivamente e altrettanto efficacemente ai bisogni di salute del territorio sul quale insiste. Al SIPAD24 si parlerà specificamente anche di questo».

Con il contemporaneo coinvolgimento di chirurghi, endoscopisti, gastroenterologi, oncologi, radiologi e anatomopatologi, il MULTI si propone di far avvertire il suo respiro polispecialistico tanto nell’interattività della discussione dei casi clinici, quanto nella solennità delle letture magistrali, così come nei riscontri digitali live della platea agli stimoli dei relatori e nelle provocazioni del faccia a faccia tra superesperti.

Tanto, e altrettanto modulabile, lo spazio riservato ai giovani: per loro corsi

hands on ed ampia possibilità di presentare i propri contributi scientifici, ai migliori dei quali saranno riconosciuti premi di richiamo.