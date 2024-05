Buguggiate nel cuore: “Faremo rifiorire il centro del paese”

La lista Civica Buguggiate nel Cuore si presenta in una serie di incontri con la cittadinanza:

Martedì 21 Maggio, parco don M. Bertoni alle 18:30 (in caso di pioggia alla Trattoria Tramonti)

Sabato 25 Maggio, parco Belgora alle 17:30

Mercoledì 29 Maggio, alle 18:30 in via Sardegna (in caso di pioggia Bar Giardino)

Domenica 2 Giugno, gazebo in piazza A. Moro dalle ore 9

A questi si aggiunge l’ AperiSambo, ore 19, momento conviviale in cui il Candidato Sindaco e la propria squadra si mettono a disposizione per domande e chiarimenti su ogni argomento:

Giovedì 23 Maggio – Bar Lamperti

Giovedì 30 Maggio – New Bar

Martedì 4 Giugno – Terrazza Cavour

«Come recita il primo punto del programma di Buguggiate nel Cuore, quello relativo ai Lavori Pubblici e Urbanistica, iniziata nel 2019 l’attività di Rigenerazione Urbana con il rifacimento delle facciate del Municipio, vogliamo proseguire la valorizzazione dei beni comunali, la gestione delle manutenzioni e delle infrastrutture per una migliore fruizione da parte dei cittadini» – si legge in un comunicato .

«In questi 5 anni sono state eseguite molte opere importanti per il paese: un tratto di fognatura urgente – via Trento (anche se Alfa ha preso in carico tutta la rete, ma non sarebbe intervenuta in tempi rapidi); i lavori di efficientamento energetico della Scuola (appaltati dalla precedente amministrazione) con l’aggiunta del rifacimento degli scarichi da molti anni punto dolente del plesso; i lavori al Municipio, che prevedevano il rifacimento delle facciate cui abbiamo aggiunto un progetto completo e che ha visto la realizzazione del tetto, il primo piano, i bagni, l’impianto di riscaldamento e la posa dei pannelli fotovoltaici, e sta ora proseguendo con l’ammodernamento di tutti gli uffici a piano terra, quelli degli sportelli di ogni utenza, e l’ampliamento dell’archivio; il rifacimento del Parco Belgora, fiore all’occhiello di tutta la Provincia; la pulizia delle caditoie, che mancavano da più di vent’anni; ultimazioni di lavori al Cimitero con l’ampliamento di loculi interni (anche per il crescente numero di richieste di cinerari) e di posti auto esterni; le asfaltature, che devono essere completate anche in virtù dei lavori per la posa della fibra ottica (comandati da Regione) che hanno creato non pochi buchi e rattoppi. A ciò si aggiunga che abbiamo iniziato il rifacimento completo della rete di illuminazione, l’esecuzione del marciapiede su via Matteotti, il posizionamento delle nuove panchine e faremo la ciclabile già nel 2024».

«Affronteremo poi il problema della mancanza di parcheggi con una variante di PGT, dopo aver rifatto quello all’inizio di via Matteotti nel 2022. Ma forse il progetto più significativo (di vera Rigenerazione) è quello che ruota intorno alla permuta di villa Scazza con la Cascina Martignoni ed il suo parco, che vedrà rifiorire il centro del paese e darà un centro servizi che oggi manca del tutto. Perché questo è il punto – continua Matteo sambo nel comunicato – : la nostra visione (e crediamo il nostro compito) è quello di capire le esigenze della cittadinanza e darle le strutture adeguate e necessarie per tutti i bisogni in continua evoluzione, perché un paese è si composto da strade, scuole e parchi ma soprattutto di persone, bambini che giocano all’aria aperta e vanno a scuola seguendo corsi adeguati e propedeutici al loro futuro, anziani che hanno sia l’esigenza di rimanere giovani e fare comunità, che di essere accuditi e curati (anche con un piano di prevenzione), e giovani che si trovano ad affrontare temi delicati e che talvolta hanno bisogno di essere indirizzati o consigliati».

«Il verde deve essere manutenuto sia dall’amministrazione che da chi possiede giardini e piante, ed il rispetto dell’ambiente è un tema estremamente attuale ed importantissimo. Per completare il quadro e dare una base solida al senso di comunità, la cultura, in ogni sua forma, che ci ha visto promuovere musica, lettura, arte, teatro, finanche le luminarie di Natale che riempiono il cuore della gente, e che vorremmo che divenisse sempre più una consuetudine dei Buguggiatesi, anche con l’aiuto delle Associazione (in primis la Pro Loco) che sono tante e vivissime e promotrici del senso di solidarietà così importante oggi, in un mondo pieno di casi sociali e devastato dalle guerre. Attenzione alle strutture allora, come base per una florida vita sociale del paese, ma soprattutto all’educazione (civica) ed e quella sportiva, alle famiglie disagiate ed al volontariato, come la nostra Protezione Civile ci insegna e protegge. Idee chiare e programmi concreti che attuiamo già da 5 anni. Per concludere, abbiamo proposto un confronto tra Candidati il 6 Giugno, alle 21, da confermare».

