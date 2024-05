Chiusura notturna in A8 tra Legnano e il nodo con la A9, ecco le deviazioni

In vista di interventi di manutenzione ordinaria, un tratto dell’autostrada A8 Milano-Varese subirà una chiusura temporanea. Gli automobilisti che viaggiano tra Milano e Varese dovranno prendere nota che, a partire dalle 22 di giovedì 16 maggio fino alle 5 di venerdì 17 maggio, il tratto tra Legnano e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso sarà completamente inaccessibile per chi è diretto verso Milano o Chiasso.

Deviazioni Consigliate

Durante il periodo di chiusura, i conducenti sono invitati a seguire percorsi alternativi chiaramente segnalati. Ecco le opzioni disponibili:

Per chi è diretto verso Milano: Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, i veicoli dovranno immettersi sulla SS33 del Sempione seguendo le indicazioni per Milano. Successivamente, è possibile proseguire sul Raccordo Fiera Milano in direzione Monza e rientrare in A8 tramite il nodo di Fiera Milano, continuando verso il capoluogo lombardo.

Per chi è diretto verso Chiasso: Dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, i conducenti dovranno prendere la SS33 del Sempione direzione Sempione, per poi svoltare sulla SP527 Bustese verso Rescaldina, Uboldo e Saronno. Da qui, sarà possibile accedere all’autostrada A9 a Saronno, proseguendo poi in direzione di Chiasso.